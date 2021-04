Bordalás: 'Siempre sale algo ajeno al fútbol cuando hacemos un buen partido'

Getafe (Madrid), 18 abr (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó este domingo en rueda de prensa que cuando su equipo hace un buen partido (empató 0-0 contra el Real Madrid), siempre aparecen 'temas ajenos al fútbol' como la jugada del gol anulado a Mariano o el estado del césped del Coliseum Alfonso Pérez.

Cuestionado por qué estaba seco el césped de su estadio, Bordalás fue contundente: 'No lo comento. Os perdéis en cosas que no son importantes. No sé qué ocurre que cuando mi equipo hace un buen partido siempre sale algo ajeno al fútbol. El campo está como el equipo quiere que esté dentro de las normas y la legalidad', explicó.

También fue inquirido por el tanto anulado a Mariano por fuera de juego que no ha gustado al Real Madrid. Al respecto, recordó que el VAR no quiso entrar a valorar dos posibles penaltis sobre Ángel y Enes Ünal y dejó claro que respeta el sistema de vídeo arbitraje.

'También me comentan que ha habido un posible penalti de Militao a Enes Unal. El VAR está para eso, para informar si hay penalti o no. Si no se han pitado los penaltis, es que no lo eran. Por tanto no tengo nada que decir. Lo de Mariano no lo he visto. No voy a entrar en ningún tipo de polémica. El VAR está para ayudar. Me han comentado en el vestuario que a Ángel y a Únal les han hecho penalti. Y si no los han pitado es porque el VAR los ha revisado. No voy a entrar en las quejas del Real Madrid', explicó.

Además, indicó tuvo la sensación de que el Getafe podría haber 'ganado' después de firmar un gran partido en el que su equipo disparó hasta en quince ocasiones a portería.

'Hemos generado más que el Real Madrid. Hemos merecido algo más. Contento por el partido que han hecho mis jugadores. El equipo ha sido atrevido y osado y hemos ido a por el partido', indicó.

'Nos hubiera gustado haber estado más acertados de cara al gol. No sólo en este tramo final, durante todo el campeonato. Esa falta de gol nos ha lastrado. Ahora coqueteamos con el descenso, pero no estoy preocupado. El equipo genera ocasiones. Si no las generáramos, estaría preocupado. Estoy convencido que tendremos el acierto necesario que nos hace falta. No puedo decirle nada a los chicos. Somos ambiciosos, atrevidos y no somos rácanos', culminó. EFE