Bordalás, sobre jugar sin público: 'No es lo que deseamos los profesionales'

Getafe (Madrid), 6 mar (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este viernes que disputar partidos a puerta cerrada como el que tendrá que afrontar su equipo ante el Inter a causa del coronavirus es algo que no desean 'los profesionales'.

El técnico alicantino dejó claro que jugar sus dos próximos encuentros de la Liga Europa sin público no es algo que dependa de su club y también que todas las precauciones que se aplican son para proteger a la población.

'No es lo que deseamos los profesionales. No depende de nosotros. Al final son medidas que se toman pensando en el bien común de la gente. Todavía hay desconcierto y desinformación con lo que está ocurriendo. Más allá de todo eso, estamos pensando en el partido del Celta, que es lo más importante', afirmó.

'La verdad no hemos pensado ni hablado nada de ese partido (el del Inter del próximo jueves). Honestamente, está el partido del sábado (contra el Celta). Mañana no va a pasar eso, se va a poder presenciar con total normalidad. No pienso en el partido de unos días cuando antes tenemos otro partido como el del Celta. Hay que pensar que es una gran oportunidad', agregó.

Cuestionado por si sus jugadores tienen respeto a viajar a Milán por posibles complicaciones que puedan aparecer derivadas del coronavirus, señaló que no ha pensado en esa posibilidad y manifestó que las 'precauciones pertinentes' se tomarán cuando llegue el momento.

'Confiamos en que todo transcurra con normalidad. Hay bastante desconocimiento, por lo menos es lo que pensamos los ciudadanos. Cuando llegue, veremos. Ahora pensamos sólo en el partido contra el Celta', insistió.

El Getafe, hace dos semanas se enfrentó al Ajax en Amsterdam y Bordalás fue preguntado por las noticias que llegan desde los Países Bajos que informan de que Cristian Poulsen, asistente del entrenador del Ajax Erik ten Hag, el fisiólogo Alessandro Schoenmaker y un fisioterapeuta del club están en cuarentena por la sospecha de que estén infectados con cornavirus.

'Entonces creo que no había tantos afectados por ese problema. En un país como Holanda no era llamativo. Nos ha llamado la atención, pero confiamos en que los responsables están tomando medidas oportunas. Esperamos que pase lo antes posible', culminó. EFE