Bordalás: “Supimos sufrir”

Vigo (España), 5 Dic (EFE).- José Bordalás, entrenador del Valencia, destacó la importancia del triunfo logrado por su equipo en Balaídos, donde supieron “sufrir” para conservar el 1-2 después de remontar el tempranero tanto de Iago Aspas, que acabó lesionado en esa jugada.

“Es una victoria importante en un campo difícil. El Celta venía de una buena dinámica y el equipo supo sufrir. Empezamos mal, con un gol que prácticamente regalamos. Pero supimos reaccionar y ,sobre todo, supimos sufrir. Ellos se fueron a por la igualada, pero eso es lo que quiero de mi equipo que lo de todo”, comentó tras el encuentro.

Bordalás, que calificó de “notable” el partido del italiano Piccini porque “llevaba dos años prácticamente sin jugar”, espera que este triunfo ayude a su equipo “a coger confianza” porque “a pesar de las bajas ha dado un gran rendimiento”.

“Es difícil sacar los partidos, no solo para el Valencia sino para cualquiera, quizás solo el Real Madrid los saca bien. Pero tienes equipos como el Villarreal a los que le cuesta. Hay que tener los pies en el suelo y seguir mejorando”, apuntó.

Admitió que la baja de Aspas benefició a los suyos, y no quiere marcarse objetivos a largo plazo: No “No hay que mirar más allá del próximo sábado, tenemos que ir paso a paso,ahora tenemos un partido importante en casa, estamos viendo cada jornada que no es fácil y lo que cuesta sacar los partidos”. EFE

1010153

dmg/asc