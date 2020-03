Borges explica que puso 'todo' de su parte para volver al Deportivo

A Coruña, 20 mar (EFE).- El internacional costarricense Celso Borges, jugador del Goztepe turco, ha explicado este viernes que puso 'todo' de su parte en el mercado invernal para regresar al Deportivo, que intentó su contratación pero no la consiguió.

'Al final, mi equipo se negó y yo puse todo de mi parte, el Dépor también y me causaba una tremenda ilusión, pero se me escapaba de mi control. Hice todo para que así fuera, el Dépor también, pero no fue suficiente para el club (Goztepe)', aseguró en una entrevista con Radio Marca Coruña.

El futbolista americano reconoció que no haber podido volver al Deportivo 'fue un palo duro' para él.

'Tenía mucha ilusión de volver y ayudar por la situación, pero la vida nos dispone a estas circunstancias', señaló.

También confesó que se quedó 'bastante tocado' por ver frustrado su regreso al conjunto coruñés.

Por otra parte, agradeció que Turquía haya suspendido el campeonato esta semana como medida de contención del coronavirus.

'Se suspendió y menos mal, me parece lo más acertado, ahora empiezan los entrenamientos en casa', dijo.

Además, se mostró 'preocupado' porque el virus ha llegado a su país, Costa Rica, y expresó su deseo de que pase esta situación 'y vuelva la calma'. EFE

