Boris Johnson intervino tras presiones de Riad para comprar el Newcastle

Londres, 15 abr (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, atendió el pasado junio una petición del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, en relación con su oferta para comprar el equipo inglés Newcastle United, que al final no prosperó, informa este jueves 'The Daily Mail'.

Según el periódico, Johnson pidió a uno de sus asesores, Eddie Lister, que se ocupara del asunto que le planteó personalmente el líder de facto saudí, y Lister se comprometió a 'investigarlo'.

De acuerdo con el 'Mail', Salman pidió al jefe del Gobierno intervenir para 'corregir y reconsiderar' la 'equivocada' decisión de la Premier League, acusada de bloquear la propuesta de Riad para adquirir el club inglés por unos 300 millones de libras (345 millones de euros).

Esta intervención del líder conservador se conoce en medio de un creciente escándalo en el Reino Unido por la presunta participación de funcionarios y miembros del Ejecutivo en operaciones de cabildeo y posible tráfico de influencias.

Un portavoz gubernamental dijo al diario que el Gobierno 'no se implicó en ningún momento en las conversaciones sobre la venta del Newcastle United' y subrayó que 'se trató de un asunto comercial entre las partes'.

Lister explicó al 'Mail': 'Los saudíes se estaban enfadando. No presionábamos para que ellos compraran o no compraran. Queríamos que (la Premier League) fuera directa y les dijera 'sí o no', que no les dejara en vilo'.

Johnson rechazó ayer apoyar una investigación parlamentaria sobre el amiguismo en el Gobierno, al concluir que será suficiente la que él mismo ha encargado sobre la relación de varios altos cargos con la financiera anglo-australiana Greensill Capital, quebrada el pasado marzo.

El jefe del Ejecutivo ha solicitado al abogado gubernamental Nigel Boardman que investigue posible tráfico de influencias y conflictos de interés, pero la oposición cree que esto será insuficiente y puede utilizarse para encubrir los hechos.

La cuestión del amiguismo en las altas esferas ha cobrado actualidad después de que la prensa revelara que el ex primer ministro 'tory' David Cameron presionó en 2020 a varios ministros para obtener préstamos favorables para Greensill, de la que era asesor desde 2018.

En los últimos días, los medios han descubierto además que otros altos cargos tenían vínculos con esta empresa de financiación de la cadena de suministro, fundada en 2011 por el australiano de 44 años Lex Greensill, que llegó a infiltrarse en varios departamentos del Gobierno. EFE