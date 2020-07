Boris Johnson se disculpa por no disculparse

Londres, 24 jul (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, admitió este viernes que ha cometido fallos durante su primer año al frente del Ejecutivo británico y pidió disculpas por no decir “lo siento” a menudo.

“Disculpadme si no pido disculpas”, afirmó Johnson al ser preguntado por la prensa sobre sus aparentes dificultades para pedir perdón por lo errores de su gestión, durante una visita a un ambulatorio en el este de Londres.

“Por supuesto que hay cosas que hacemos mal. Estamos aprendiendo todo el tiempo y tienes que aprender de tus fallos lo más rápido posible”, dijo Johnson, que pareció sorprendido por la pregunta y balbuceó durante varios segundos antes de contestar.

Mantuvo, no obstante, que sería 'injusto' destacar 'un fallo en particular' y repasó algunos de los éxitos de su Gobierno, que hoy cumple su primer aniversario después de que él sustituyera a Theresa May el 24 de julio de 2019.

Johnson heredó el cargo de primer ministro y líder conservador tras la dimisión de May, que perdió la confianza de los 'tories' tras no lograr obtener el apoyo del Parlamento a su acuerdo de salida de la Unión Europea (UE).

Después de meses de divergencias internas, el actual jefe del Gobierno ganó por mayoría absoluta las elecciones del 12 de diciembre de 2019, gracias a lo cual pudo formalizar su ambición de ejecutar el Brexit el 31 de enero de 2020.

Desde entonces, ha sido cuestionada su gestión de las negociaciones con la UE para un acuerdo comercial y de la pandemia del coronavirus, que ha situado a este país como primero de Europa y tercero del mundo en número de muertes, con más de 45.550 hasta la fecha. EFE