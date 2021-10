Borrell afirma que EEUU apoya la misión de observación electoral a Venezuela

Washington, 15 oct (EFE).- El alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, aseguró este viernes que EE.UU. apoya el envío de una misión de observación electoral europea a los comicios regionales de Venezuela.

Así se expresó Borrell durante una rueda de prensa en la sede la delegación de la UE en Washington, al término de su visita de dos días a la capital estadounidense, donde se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken.

'Si EE.UU. hubiera estado en contra del envío de la misión de observación electoral a Venezuela, lo habría dicho. Hay silencios que son muy explícitos', indicó el jefe de la diplomacia europea sobre la postura de Washington al respecto, al tiempo que recalcó que fue uno de los temas tratados en el encuentro con su homólogo estadounidense.

Borrell consideró 'natural' que EE.UU. 'mantenga una posición menos comprometida', pero expresó 'su agradecimiento al apoyo de Blinken' a los intentos de la UE para tratar de 'traer la democracia a Venezuela'.

En el comunicado conjunto, ambos diplomáticos coincidieron 'en el fuerte respaldo a los esfuerzos para restaurar el orden democrático en Venezuela'.

Borrell defendió el envío de una misión de observación electoral, ya que 'no son elecciones presidenciales ni legislativas, son regionales y locales' y 'hay muchos alcaldes y presidentes de estados que están en el cargo y quieren repetir sus mandatos'.

'A mí me parece razonable que haya un esfuerzo, no para apoyar a la oposición, sino de que haya garantías para que las elecciones sean lo máximo posible libres', indicó a los periodistas.

No obstante, 'las elecciones en Venezuela no son como las elecciones en Suiza, el régimen venezolano es el que es, bien lo sabemos', subrayó Borrell.

'Que alguien me explique en qué perjudica a la oposición y al proceso electoral que mandemos la misión que trate de observar y denunciar si las condiciones no se cumplan', concluyó el responsable europeo, a la vez que insistió en que la misión europea 'no legitima' el proceso.

El próximo 21 de noviembre, Venezuela celebrará las elecciones regionales y locales, en las que los ciudadanos elegirán a los gobernadores de 23 estados que conforman el país y a los alcaldes de 335 municipios, así como a los representantes de los consejos legislativos. EFE

