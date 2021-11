Borrell asegura que la UE no busca una alternativa a la OTAN

Bruselas, 16 nov (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, aseguró hoy que el club comunitario no busca una alternativa a la OTAN con las iniciativas en el ámbito de la defensa que ha puesto en marcha los últimos años.

“No hay alternativa a la OTAN para la defensa territorial de Europa. No estamos tratando de buscar una alternativa a la OTAN. Nadie la quiere”, declaró Borrell en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Defensa de los Veintisiete celebrada hoy en Bruselas.

Afirmó que el impulso a la defensa en la UE “solo es el modo de conformar la capacidad de los europeos para actuar juntos, de acuerdo con los tratados, para tener una mejor capacidad, porque juntos somos más fuertes”.

Borrell reconoció que es “una especie de obsesión” pensar que “cuando los europeos quieren construir una política común de defensa y seguridad, tiene que ser en contra de la OTAN”.

“Pero, ¿por qué? Realmente no lo entiendo. No entiendo por qué si los miembros de la OTAN son más fuertes, la OTAN debería ser más débil. No, si los europeos tienen más capacidades y están preparados para aunar estas capacidades y usarlas de un modo más eficiente, esto será un beneficio de nuestras asociaciones, empezando por la de la OTAN”, señaló.

Agregó que “incluso” el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Francia, Emmanuel Macron, “han tenido que decir claramente que consideran que las crecientes capacidades militares de la Unión Europea son algo que incrementará la seguridad global, reforzará la asociación transatlántica, en complemento de la OTAN”.

En este sentido, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, celebró los esfuerzos de la Unión Europea por mejorar sus capacidades militares, pero dejó claro que la Alianza 'seguirá siendo la piedra angular' para la defensa europea.

'Celebramos los mayores esfuerzos de la UE en defensa, pero la OTAN seguirá siendo por supuesto la piedra angular para la defensa europea', indicó Stoltenberg a su llegada a la reunión con los Veintisiete.

Stoltenberg señaló, además, que 'cualquier esfuerzo significativo de Europa en defensa requiere gasto en defensa', y recalcó que la OTAN 'es la organización que verdaderamente ha puesto la necesidad de incrementar el gasto en defensa en lo alto de nuestra agenda'. EFE

