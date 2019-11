Borrell: 'Cataluña es una sociedad profundamente dividida'

París, 04 nov (EFE).- El ministro de Exteriores en funciones de España, Josep Borrell, consideró este lunes 'enorme' la violencia registrada en Cataluña tras conocerse la sentencia del 'procés' y aseguró que la catalana 'es una sociedad profundamente dividida'.

'No ha habido un poco de violencia, ha habido una violencia enorme. Y el mayor número de heridos han sido policías, es algo muy grave', aseguró el jefe de la diplomacia española en una entrevista con la televisión pública gala 'France 24'.

Borrell, que rindió homenaje a las fuerzas del orden, aseguró que los mandos policiales consideran que es la situación 'más violenta que ha vivido el país desde los años 80'.

Agregó que los partidarios de la independencia de Cataluña 'nunca han tenido más del 47 %' de los votos y les acusó de estar radicalizándose, alentados por el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

También consideró que los partidos de la derecha están pidiendo al Gobierno que actúe con más dureza por motivos electorales y aseguró que 'los extremos se alimentan'.

'El Gobierno en funciones que preside Pedro Sánchez mantiene una actitud firme pero proporcional. Vamos a utilizar la Policía y todos los recursos del Estado de derecho, pero no vamos a caer en la tentación de responder de forma desproporcionada a eventos graves, condenables', indicó.

En cuanto a las elecciones del próximo domingo, Borrell aseguró que Sánchez ya ha descartado una alianza con el Partido Popular y que volverá a buscar el apoyo de las fuerzas de izquierda como ya hizo tras la anterior cita electoral.

El futuro representante de la política exterior de la Unión Europa aseguró que el principal problema al que se enfrentará en su nueva función es 'la falta de unidad, los puntos de vista diferentes de los estados miembros'.

'No podemos tener una política exterior común si no tenemos una misma visión del mundo, si no entendemos los eventos de la misma manera', afirmó. EFE