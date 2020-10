Borrell cree que rechazo de Venezuela a aplazar comicios empeorará situación

Bruselas, 7 oct (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, consideró este miércoles que el rechazo del Gobierno de Venezuela a aplazar las elecciones legislativas del 6 de diciembre 'solo empeorará la situación' en el país caribeño.

'El comunicado de prensa del régimen de (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro en el que se niega a aplazar las elecciones argumentando que no puede por mandato constitucional solo sirve para empeorar la situación política en Venezuela', declaró Borrell en una intervención ante el pleno del Parlamento Europeo.

El político español acudió a la Eurocámara para explicar la misión diplomática de altos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior, criticada especialmente por el grupo del Partido Popular Europeo, que la tildó de clandestina.

Borrell rechazó tal extremo y recordó que fue solicitada por grupos de la oposición venezolana y los países del Grupo de Contacto para Venezuela, y se informó de ella de antemano a todos los Estados miembros.

Su objetivo, dijo, fue 'explorar' la 'pequeña luz de esperanza' de que el régimen acordara aplazar la fecha electoral para dejar más tiempo al diálogo y acordar unas condiciones democráticas para que participara la oposición.

En cambio señaló que, tras esta misión, el Gobierno venezolano 'ha contestado de manera clara y rotunda diciendo que de ninguna manera van a posponer las elecciones', dado que la Constitución de Venezuela 'se lo impide porque hay un mandato muy claro de que se deben hacer en una fecha determinada antes de que acaba este año'.

'Lo cual, obviamente, cierra cualquier posibilidad a que el diálogo continúe en la perspectiva que antes he explicado', apuntó.

En cualquier caso, Borrell consideró que 'la única manera de salir del impás en el que se encuentra Venezuela será a través del diálogo y la negociación política entre las fuerzas venezolanas'.

'No habrá un único acontecimiento catártico que haga desaparecer las múltiples crisis que azotan al país. Nuestro papel y nuestra voluntad es ayudar a encontrar una vía que responda a las necesidades y a las propias demandas del pueblo venezolano'.

El jefe de la diplomacia comunitaria consideró que, tras haber escuchado 'a unos y a otros' y en particular después de que el Gobierno venezolano haya dado una respuesta a través de declaraciones públicas sobre que no habrá un retraso electoral, 'la UE evidentemente no podrá ni siquiera plantearse el envío de una misión de observación electoral'.

'Eso requeriría no solo el respeto a los estándares democráticos, que no se daban y siguen sin darse puesto que no ha sido posible modificarlos, sino también un calendario realista', afirmó.

Borrell garantizó no obstante que la UE seguirá apoyando 'todos los esfuerzos en pro de una salida política, pacífica y democrática a la crisis que el pueblo venezolano sufre, para superarla como merece'. EFE

