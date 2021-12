Borrell descarta que la UE vaya a imponer sanciones a Rusia el próximo lunes

Bruselas, 8 dic (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, descartó este miércoles que la Unión Europea vaya a imponer la próxima semana un paquete de sanciones de carácter preventivo contra Rusia por su elevada presencia militar en la frontera con Ucrania.

'El próximo lunes en el Consejo de Asuntos Exteriores no va a haber, como algunos han anticipado, un paquete de sanciones, digamos, preventivo. Ahora se trata de no escalar ni dar razones o argumentos para provocar lo que queremos evitar. Habrá que hacer todos los esfuerzos diplomáticos y de advertencias para evitar que se produzca una crisis militar, que sería ciertamente muy grave', explicó Borrell en un encuentro con periodistas españoles en Bruselas.

El jefe de la diplomacia comunitaria explicó que 'si ocurriera lo que nos estamos esforzando en evitar', esto es, un ataque militar ruso contra Ucrania, 'naturalmente Rusia tendría que enfrentarse a un sistema muy severo de sanciones', y afirmó que la UE las está preparando 'en coordinación con Estados Unidos', si bien 'de momento no va a haber nada'.

Borrell explicó que durante su encuentro con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en la reunión ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el ruso le transmitió que 'de ninguna de las maneras Rusia tenía prevista una iniciativa militar, que estaban haciendo maniobras'.

'Naturalmente no me iba a decir lo contrario. Su mensaje fue: de aquí no pasa nada. Los ucranianos no lo ven así, lo ven con una lógica preocupación. Lo que estamos haciendo es un arsenal de sanciones económicas que estarían encaminadas a cortocircuitar la economía rusa de la del resto del mundo. Pero no hay nada concreto; lo que sí les puedo anticipar es que el lunes no habrá medida ni anuncio concreto sobre este tema', añadió.

Cuestionado por el margen para imponer estas sanciones, Borrell dijo no creer que vaya a haber reticencias entre los gobiernos europeos 'a la hora de plantear acciones (contra Rusia) cuando toque', pero pidió 'no dar por sentado' que se van a adoptar sanciones contra ese país.

'Vamos a tener preparada la respuesta, pero hoy por hoy hay que evitar una escalada y no hacer nada que pueda inducir o justificar acciones por la otra parte. Francamente, no sé lo que puede suceder. Pero en este caso, piensa lo mejor y prepárate para lo peor', afirmó. EFE

cat-lzu/si

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)