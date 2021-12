Borrell dice que la crisis creada por Bielorrusia está 'de momento superada'

Bruselas, 8 dic (EFE).- La Unión Europea considera 'de momento superada' la crisis creada por Bielorrusia con el envío de miles de migrantes irregulares a las fronteras exteriores de los Veintisiete, dijo este miércoles el alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell.

'Creo que la crisis está de momento superada y ciertamente a (el presidente bielorruso Alexandr) Lukashenko no le han salido bien las cosas. Si pensaba que iba a conseguir algo, pues realmente no ha conseguido nada, más que crearse un problema a sí mismo', dijo Borrell a un grupo de periodistas españoles.

El jefe de la diplomacia europea indicó que los Veintisiete han 'cortado el flujo de entrada de migrantes inducido por el régimen de Lukashenko'.

Los migrantes 'han sido retirados de la frontera', Naciones Unidas está repartiendo ayuda humanitaria y 'empieza a haber vuelos de retorno allí adonde es posible retornar', en particular a Irak, explicó.

Además, la UE sigue 'en contacto con los países de origen' de esos migrantes, explicó Borrell, y añadió que recientemente viajó a Asia Central y a Pakistán para lanzar un mensaje muy claro: 'No dejen que sus nacionales se vayan a Minsk creyendo que por allí pueden entrar en Europa'.

Para Borrell, lo ocurrido en Bielorrusia no guarda similitudes con la situación creada en Ceuta hace unos meses, cuando entre 8.000 y 10.000 personas cruzaron ilegalmente desde Marruecos.

'No se puede comparar una crisis con otra. Es muy distinto a lo que pasa con Bielorrusia, la presión en la frontera no fue una presión importada, fue local, mientras que en Bielorrusia fue una operación orquestada desde miles de kilómetros de distancia, con centenares de aviones llevando a mucha gente absolutamente engañados sobre lo que iba a ser de ellos'.

'En este caso (Ceuta) no fue así, la presión fue local, aunque se les engañó también, se les dijo que podían pasar porque la frontera estaba abierta', dijo.

En relación con Ceuta, Borrell no tuvo 'ningún papel particular de mediación en ese momento. Las llamadas de rigor, pero lo resolvieron las autoridades españolas. Europa defendió la tesis que defendemos en todas partes, que las fronteras exteriores de la Unión no son solo de los países', dijo.

El tema 'se resolvió rápidamente', señaló Borrell, que no ve 'ninguna razón para que se vuelva a producir'.

Según el alto representante de la UE, esta crisis ha permitido ver una vez más 'que los problemas de la migración solo se podrán resolver cuando se resuelvan las causas que los originan, por las cuales hay estos desplazamientos de personas que asumen un gran riesgo para llegar a Europa'.

Eso 'no es una cuestión de días ni de años. Hay que invertir mucho más en el apoyo a los países de donde la migración sale, que son países muy jóvenes. Mientras en los últimos 30 años la población en Europa ha crecido un 6 %, en el norte de África el aumento ha sido del 70 %'.

'Hay un desequilibrio demográfico claro, que necesita un crecimiento al mismo ritmo de la economía, de lo contrario el excedente de seres humanos se mueve buscando una tierra de más oportunidades', como ocurrió con los europeos en el siglo XIX en América.

'Nosotros también fuimos una tierra de excedente demográfico', añadió Borrell.

Según el jefe de la diplomacia, ese es 'el mayor reto que tenemos por delante, detrás de la pandemia'. EFE

cat-mb/si

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)