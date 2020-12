Borrell: el multilateralismo dará 'un fuerte empujón a este nuevo mundo'

Bruselas, 1 dic. (EFE).- El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, defendió hoy con vehemencia el multilateralismo 'para dar un fuerte empujón a este nuevo mundo' en un acto que conmemoró el décimo aniversario del Servicio Europeo de Acción Exterior y en el que intervinieron dos de sus predecesores; la italiana Federica Mogherini, y el también español Javier Solana.

'Hoy --dijo Borrell-- hay una falta de voluntad política para buscar acuerdos. Miren lo que pasa en Naciones Unidas, donde cada vez hay menos pactos y más vetos'.

'Tenemos que volver a la mesa de negociación para actuar conjuntamente. Y allí, los europeos --por naturaleza a favor del multilateralismo-- podemos dar un fuerte empujón a este nuevo mundo', subrayó el jefe de la diplomacia de la UE.

También defendió Borrell que los Veintisiete tienen que ser 'mas autónomos' y actuar con sus propios medios 'para afrontar los problemas que nadie nos va a solucionar (...) Ir solos cuando sea necesario y junto a otros cuando sea posible'.

Javier Solana (Mr PESC entre 1999 y 2019) lamentó que la UE haya perdido capacidad de influencia en el mundo, si bien Mogherini dijo que 'el de hoy es probablemente un poco más complejo' que el de los años 90 del siglo pasado, tras el fin de la Guerra Fría, cuando las dinámicas internacionales 'eran más claras'.

Mogherini, que ejerció como alta representante entre 2014 y 2019, consideró que tanto ella como Borrell se han enfrentado a 'una complejidad sin precedentes' en un mundo con varios actores de intereses diversos en el que 'puedes ser aliado con alguien en comercio pero diferir en derechos humanos', una alusión que, sin citar, pareció aludir a China.

Solana, Mogherini y Borrell estuvieron de acuerdo en que la UE debe reducir su independencia tecnológica respeto de Washington y destacaron que durante el principio de la pandemia se ha demostrado el valor de actuar conjuntamente 'a Veintisiete', cuando el Servicio Europeo de Acción Exterior ayudó a repatriar a su tierra de origen a los europeos que se encontraban en terceros países.

IRÁN

También los tres quisieron resaltar el papel que jugó Bruselas a la hora de lograr el pacto nuclear con Irán, hoy en entredicho desde que el actual presidente de EEUU, Donald Trump, se retiró del mismo.

Solana recordó cómo el acuerdo, firmado en 2015, se empezó a forjar gracias a los esfuerzos de la UE en 2003: 'Fue una iniciativa de los europeos. En esa época yo viajé sólo, sin EEUU, sin China, sin Rusia. Cuando las cosas empezaron a moverse, llamamos a los chinos, los rusos y los americanos. Y los rusos y los chinos quisieron sumarse al grupo'.

En cuanto a EEUU, 'se sumó al grupo pero no quería participar en ninguna de las reuniones (...) 'Entonces teníamos una situación complicada que duró durante todo el mandato' del expresidente iraní Mahmud Ahmadineyad y se pudo reimpulsar cuando el actual presidente de la República Islámica, Hasán Rohaní?, ganó las elecciones en 2013.

El asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh, y la promesa de Teherán de que no se quedará de brazos cruzados, ha complicado la voluntad del futuro presidente estadounidense, Joe Biden, para reconducir la situación.

No obstante, Borrell pidió a EEUU e Irán que vuelvan a comprometerse con el pacto y aseguró que el asesinato de Fakhrizadeh 'no es la manera de resolver los problemas. No vamos a prevenir que Irán se convierta en (una potencia) nuclear matando a los expertos en ciencia nuclear'.

El próximo domingo se reúne en Viena la comisión de seguimiento del acuerdo con Irán, formada por China, Rusia, Francia, Alemania, el Reino Unido y, coordinados por el Servicio Exterior Europeo, Borrell aseguró: 'Se hará todo lo que podamos para conseguir que este acuerdo sea un elemento de seguridad', aunque 'hay quien no quiere mantenerlo vivo'.

SIRIA Y LIBIA

Con este mismo interés de la UE por volver a recuperar influencia en el mundo, Solana recomendó a los Veintisiete ganar protagonismo en Siria y Libia. Ambos --dijo-- 'están interrelacionados, en el sentido de que los rusos han entrado, los turcos también y la UE se ha quedado un poco al margen' de dos países 'tan próximos a nosotros físicamente' porque 'tienen consecuencias muy profundas en nuestras vidas' en ámbitos como la seguridad o la inmigración. EFE

