Borrell: 'no tiene sentido' comparar a independentistas catalanes con Navalni

Bruselas, 9 feb (EFE).- El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, aseguró hoy que 'no tiene sentido' comparar la condena de los independentistas catalanes con la del opositor Alexéi Navalni, como hizo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el pasado viernes en una rueda de prensa conjunta, sin que el español le replicase en aquel momento.

'¿Ustedes creen que a mí no me hubiera gustado entrar en cuerpo a cuerpo con el señor Lavrov y rebatir abiertamente algunas de sus observaciones? (...) ¿Ustedes creen que tiene algún sentido esta comparación? Para cualquier persona es evidente que no la tiene', dijo Borrell en un debate en el Parlamento Europeo, tras su visita a Moscú de la pasada semana.

Sin embargo, 'no me quise enzarzar en esa discusión', dijo 'y preferí volver a repetir el mensaje que fui a llevar: la UE condena, protesta, reclama' que se libere a Navalni y se investigue su intento de asesinato.

El alto representante criticó que Lavrov comparase la situación de Navalni, 'que sufre un intento de asesinato y que pasa uno tras otros juicios que le pueden seguir condenando sin razón ni fundamento', con la de 'algún eurodiputado que se sienta en esta cámara y de algunos colegas suyos que están haciendo libremente campaña electoral en Cataluña'.

Borrell se refería al expresidente catalán Carles Puigdemont - que asumió su escaño como eurodiputado en enero del año pasado - y a su exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas condenados por el referéndum de 'autodeterminación' ilegal del 1 de octubre de 2017, a los que se les ha concedido el tercer grado penitenciario y pueden hacer campaña de cara a las elecciones catalanas del próximo domingo.

Precisamente Puigdemont utilizó su turno de palabra en el debate de hoy para decirle al alto representante que 'tendría que haberle dicho al ministro Lavrov que estaba equivocado, porque 'España no tiene tres presos políticos, sino nueve y que no se puede comparar con Navalni, porque se le ha sentenciado a tres años y medio de prisión y los líderes catalanes han sido sentenciados a entre nueve y trece años de prisión'.

En su rueda de prensa junto a Borrell, el ministro de Exteriores ruso dijo que en Cataluña había 'tres prisioneros que fueron sentenciados a diez años de prisión por organizar un referéndum en Cataluña', argumento que utilizó para defenderse ante las acusaciones de Bruselas a Moscú de violar los derechos humanos con la detención de Navalni.

A Puigdemont no sólo le contestó Borrell en su turno de réplica, sino también el eurodiputado de la formación de extrema derecha VOX Hermann Tertsch, que le acusó de hacer 'comparaciones grotescas y ridículas' entre 'un opositor perseguido y una serie de delincuentes, ladrones y golpistas que en España han sido condenados y en este momento están haciendo campaña electoral'.

'Esos, en Rusia, habrían sido fusilados por golpistas o metidos en cárceles y después envenenados', aseguró Tertsch. EFE

drs/cat/psh

(Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)