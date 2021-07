Borrell: “Tenemos un problema con los Balcanes”

Bruselas, 14 jul (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, afirmó hoy que hay “un problema con los Balcanes” en cuanto a que las reformas necesarias para la integración de esos países en la UE no avanzan suficientemente.

'Tenemos un problema con los Balcanes, las reformas no avanzan en algunos países al ritmo necesario”, señaló Borrell durante una sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara.

Borrell habló de su reciente participación en el XIV Foro de Dubrovnik, un foro regional celebrado en esa ciudad croata el pasado día 10

“Pude percibir, a través de los contactos personales con los ministros del área, una clara decepción por parte de los países balcánicos sobre la relación con la Unión Europea”, indicó.

En concreto, aludió a comentarios de representantes de estos países sobre que “si han tenido vacunas (contra la COVID-19), ha sido gracias a China”, lamentando que desde la UE no hubieran sido “suficientemente proactivos”.

En cualquier caso, Borrell consideró que las reformas acordadas con los países de los Balcanes Occidentales en su camino de integración en la Unión no avanzan al ritmo deseado, “como es el caso de Bosnia-Herzegovina”, comentó.

Además, apuntó a “bloqueos creados”, como es el que impone Bulgaria al avance en el proceso de integración de Macedonia del Norte, dijo, o a las dificultades en el diálogo para normalizar las relaciones entre Serbia y Kosovo que auspicia la UE.

Del diálogo Pristina-Belgrado se celebrará una nueva reunión en Bruselas el próximo lunes, facilitada por Borrell.

“No me desanimo fácilmente”, advirtió Borrell, quien reconoció no obstante que “es un problema difícil de tratar, las heridas están a flor de piel, y cuando te acercas al pasado se hace bastante difícil”.

“Pero hay que trabajar para la reconciliación”, resumió.

Para ilustrar la “necesidad” de esa reconciliación en la región mencionó que, en el aniversario del genocidio de Srebrenica -que costó la vida a 8.000 varones civiles bosnio-musulmanes en julio de 1995 cuando ese enclave era una zona protegida por la ONU-, “todavía hay dirigentes de los Balcanes que se permitían poner en cuestión el genocidio”.

“Y se permitían decir públicamente que los ataúdes estaban vacíos y que dentro no había los huesos de nadie. No podemos tolerar esta clase de actitudes. la negación de los genocidios no tiene lugar, no tiene sitio en la UE”, concluyó. EFE

