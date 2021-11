Borrell ve 'preocupantes' los movimientos de tropas rusas junto a Ucrania

Bruselas, 15 nov (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó hoy de 'preocupantes' los movimientos de tropas rusas en la frontera con Ucrania, y aseguró que se sigue 'muy de cerca' la situación en esa zona.

En una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete celebrada hoy en Bruselas, Borrell explicó que ayer domingo abordó la situación por teléfono con el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, quien hoy participó en el encuentro con los titulares de Exteriores comunitarios.

El jefe de la diplomacia europea dijo este lunes desconocer si Rusia está utilizando el envío de migrantes de Oriente Medio por parte de Bielorrusia a las fronteras comunitarias para desviar la atención del despliegue militar ruso junto a Ucrania.

'No creo que (el presidente bielorruso, Alexandr) Lukashenko pudiera estar haciendo lo que está haciendo sin un fuerte apoyo de Rusia. Si está vinculado o no con el movimiento de tropas en la frontera con Ucrania, francamente hablando, no lo sé, y no quiero hacer un juicio de intenciones', declaró Borrell.

En cualquier caso, recordó que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, 'lanzó una fuerte advertencia' desde Kiev.

'Si el secretario Blinken dice eso, debe tener buenas razones para ello. Parece que tras los últimos ejercicios militares en la frontera, las tropas rusas se retiraron, pero dejaron una reserva de logística de guerra, una importante cantidad de material, de modo que pueden desplegarse rápidamente, porque el material pesado ya está en el lugar', dijo, en referencia a que solo habría que desplazar a los soldados.

Blinken aseveró este fin de semana que las acciones del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, 'buscan amenazar la seguridad, sembrar la división y distraer de las actividades de Rusia en la frontera con Ucrania'.

El Kremlin, sin embargo, rechazó hoy esa hipótesis.

'Valoramos esa declaración como incorrecta, es una interpretación errónea de la situación con la crisis migratoria en la frontera bielorruso-polaca', dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Peskov reiteró que, tal y como dijo el mandatario ruso, Vladímir Putin, Moscú no tiene implicación alguna en lo que ocurre con los migrantes en la frontera bielorruso-polaca'.

