Bosz: 'Simeone es un fenómeno'

Madrid, 21 oct (EFE).- Peter Bosz, entrenador del Bayer Leverkusen, destacó este lunes, en la víspera del partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, que su homólogo argentino Diego Simeone 'es un fenómeno' y admitió que su equipo ha comenzado 'muy mal' esta fase, aunque reivindicó su poder ofensivo y goleador.

'No sigo al Atlético de Madrid todas las semanas, pero el trabajo que Simeone ha hecho con el equipo es increíble. Cómo comenzó, dónde estaban en su día y dónde están ahora. Me parece increíble. Siempre están arriba, en la Liga y en la Liga de Campeones. Para mí, Simeone es un fenómeno', dijo en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.

Su equipo llega allí después de dos derrotas en la Liga de Campeones, contra el Lokomotiv Moscú y el Juventus. 'Hemos comenzado muy mal esta fase. No debimos haber perdido con el Lokomotiv y también perdimos desgraciadamente un Turín. Si queremos hacer algo, tenemos que sacar los puntos donde no se esperan. Y tal vez no se espera que podamos ganar algún punto aquí', expuso el técnico.

'Al Atlético le marcan pocos goles y tampoco marca muchos, pero tienen calidad para hacerlo. Nosotros también marcamos muchos goles', continuó Bosz, quien valoró que Joao Félix, baja por lesión, 'es muy bueno', pero el equipo rojiblanco tiene 'más que once jugadores buenos'. 'Nosotros también tenemos lesionados', recordó.

También remarcó que cuenta con el brasileño Paulinho, aunque no ha tenido apenas protagonismo en esta temporada. 'Ha jugado y jugará partidos. Es un buen jugador, ya lo ha demostrado y por eso no se podrá ir', dijo el técnico, que compareció ante la prensa en el Wanda Metropolitano junto al centrocampista Julian Baumgartlinger.

'Ya conocemos la intensidad del Atlético, tiene una defensa muy compacta, una transición muy rápida y también pueden manejar el juego. Tenemos que controlarlo. Tenemos la ambición de imponer nuestro juego, al igual que lo hicimos en la segunda parte contra el Eintracht Fráncfort (en la derrota por 3-0)', valoró el futbolista.

'Queremos demostrar que podemos conseguir puntos. Aún no hemos sumado ninguno en los partidos anteriores, pero no nos vamos a rendir', continuó Baumgartlinger, que también habló de la baja de Joao Félix: 'Siempre es una desgracia si alguien sufre una lesión y él es uno de los grandes talentos el fútbol a nivel mundial'. EFE