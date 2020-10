Bottas dominó el único ensayo; Sainz fue decimotercero y Pérez séptimo

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), ganador hace dos domingos en Rusia, dominó este sábado el entrenamiento libre para el Gran Premio de Eifel, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito del Nürburgring (Alemania); donde el español Carlos Sainz (McLaren) marcó el decimotercer tiempo; y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), el séptimo.

En la mejor de sus 25 vueltas, Bottas cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 5.148 metros del histórico circuito alemán en un minuto, 26 segundos y 225 milésimas, 136 menos que su compañero inglés Lewis Hamilton -líder destacado del Mundial, que giró dos veces más- en el que iba a ser el tercer y último entrenamiento libre; y que, tras la cancelación de los dos del viernes por mal tiempo, se convirtió en el primero y único.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el tercer tiempo, a cuatro décimas de Bottas, en una sesión en la que, a diferencia del viernes, no hizo mal tiempo -aunque se disputó con sólo 8 grados centígrados ambientales- y en la que todos marcaron sus mejores cronos con el compuesto blando. El holandés Max Verstappen (Red Bull) -a 671 milésimas- y el otro Ferrari, el del alemán Sebastian Vettel -a ocho décimas- se inscribieron cuarto y quinto, respectivamente, en la tabla de tiempos.

En el entrenamiento no participó, por problemas de salud no especificados, el canadiense Lance Stroll (Racing Point), cuyo equipo adelantó que más adelante informaría de la situación con miras a la calificación. El alemán Nico Hülkenberg -que ya sustituyó a 'Checo' Pérez cuando éste dio positivo por covid-19 en las dos carreras disputadas en Silverstone (Inglaterra)- ya se encuentra en el Nürburgring y, en caso de que el canadiense no estuviese apto para competir, podría reemplazarlo.

'Checo' marcó el séptimo tiempo de la sesión. En la mejor de sus 25 vueltas, el bravo piloto tapatío, cuarto hace dos domingos en Sochi, paró el crono en 1:27.245, a un segundo de Bottas.

Sainz repitió 29 veces el Nürburgring. El talentoso piloto madrileño completó su mejor vuelta en un minuto, 27 segundos y 924 milésimas, a un segundo y seis décimas del tiempo del finés de Mercedes.

La sesión de calificación, que ordenará la parrilla de salida de la carrera de este domingo -prevista a 60 vueltas, para completar un recorrido de 308,6 kilómetros- se disputará a partir de las tres de la tarde (13:00 horas GMT). EFE