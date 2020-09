Bottas: 'El tercer lugar es bueno y tengo el neumático adecuado'

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), tercero en la sesión de clasificación del Gran Premio de Rusia, se mostró satisfecho con su puesto en la salida de mañana y recordó que lleva 'el neumático adecuado', el medio, ya que logró la vuelta rápida de la Q2 con ese compuesto más resistente.

'Creo que el tercer lugar es bueno y tengo el neumático adecuado', manifestó Bottas tras la sesión clasificatoria, teniendo en cuenta que en el circuito ruso de Sochi su larga recta inicial y la suave primera curva facilita que los pilotos que salen tras el primero tomen su rebufo e intenten el adelantamiento.

'Tengo ventaja en la primera tanda con el neumático medio, todavía hay mucho en juego', añadió el piloto finlandés.

Bottas fue el más rápido en las dos sesiones de entrenamientos del viernes, pero a la hora de la verdad, fue superado por Hamilton y por el neerlandés Max Verstappen, segundo con su Red Bull.

'El fin de semana pintaba bien, en Q1 y Q2 no he tenido problema, en la Q3 he encontrado ganancias pero Lewis ha encontrado más. En el primer intento mis neumáticos estaban muy fríos y en el segundo no he podido ir más rápido', explicó el piloto de Mercedes. EFE

1011340