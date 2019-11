Bottas: 'Estoy feliz por mi victoria y el título de Hamilton'

Austin (EE.UU.), 3 nov (EFE).- El piloto finlandés Valtteri Bottas se declaró este domingo feliz por su triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos y el sexto campeonato obtenido en forma smultánea por su compañero en Mercedes, el británico Lewis Hamilton.

'No podía pedir más para acabar la semana', declaró Bottas.

'Por todo el trabajo del viernes y el sábado sentí que podía lograr el triunfo que nunca había conseguido en Texas y esta vez lo alcancé, algo que me hace muy feliz', manifestó Bottas.

'Es una buena victoria, te llena de compensación. Me he sentido muy bien desde ayer por la manera como respondió el coche. Teníamos un ritmo fuerte, lo único en lo que podía concentrarme era en ganar, pero no era suficiente para el título', dijo el piloto, de 30 años.

Hamilton conquistó hoy el sexto título mundial de su carrera.

'El triunfo es una nueva motivación para seguir en la lucha de mejorar en cada carrera y todavía nos quedan dos en la temporada que pueden ser de gran valor para mi', dijo Bottas.

'El hecho de haber logrado la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos me da un incentivo de cara a la recta final de la temporada y la sensación de que será todavía más positiva', añadió.

Bottas se aseguró también en el segundo lugar de a clasificación mundial al sumar 314 puntos, gran parte de esos cosechados con los triunfos en cuatro Grandes Premios: Australia, Azerbaiyán, Japón y Estados Unidos.

'Todos los premios han sido importantes, pero este tiene una significación especial por todo lo que ha vivido el equipo con Hamilton que también pudo disfrutar de un nuevo título que algún día también yo pueda conseguir', puntualizó Bottas. EFE