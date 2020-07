Bottas: 'Ha sido un gran resultado hoy, pero la carrera es mañana'

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que saldrá este domingo desde la 'pole' en el Gran Premio de Austria, el primero del Mundial de Fórmula, declaró este sábado en el Red Bull Ring de Spielberg que el de la calificación 'ha sido un gran resultado', pero advirtió de que 'la carrera es' este domingo.

'Me siento realmente bien, me faltaban estas emociones', manifestó Bottas, nacido hace 30 años en Nastola, tras firmar la duodécima 'pole' de su carrera en la Fórmula Uno. Eso, a pesar de salirse de pista en el ultimo intento; haciendo bueno el tiempo de su penúltima vuelta y sorprendiendo a su compañero inglés Lewis Hamilton, que arrancará junto a él desde la primera fila.

'Me he preparado bien y todo ha sido fantástico, no puedo decir más', afirmó Bottas, nada más bajarse de su monoplaza en la pista de Estiria que el próximo fin de semana albergará la segunda de las primeras ocho carreras anunciadas inicialmente por la FIA (Federación Internacional del Automóvil), que espera hacer oficial el resto en las próximas semanas.

'El equipo ha hecho un sensacional trabajo', dijo el finés. 'Sólo ha sido la primera calificación de la temporada, pero estoy impresionado', apuntó.

'Está claro que tenemos un gran coche y el de hoy ha sido un gran resultado, pero la carrera es mañana', manifestó Bottas, subcampeón del mundo el año pasado, tras firmar la primera 'pole' del Mundial 2020 de Fórmula Uno. EFE