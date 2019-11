Bottas: 'Había trabajado muy bien todos los detalles y estoy feliz'

Austin (Texas, EE.UU.), 2 nov (EFE).- El piloto finlandés Valtteri Bottas de la escudería Mercedes, que este sábado consiguió la pole en el Gran Premio de Estados Unidos de Formula 1, dijo que le había dejado una gran felicidad por la manera como completo la vuelta más rápida al comienzo de la Q3.

'Realmente estoy feliz por lo conseguido, fue una buena vuelta al comienzo de la Q3 y rara vez obtienes ese tipo de vueltas. En una pista como esta es complicado', declaró Bottas en rueda de prensa posterior a la clasificación.

'Funcionó esta mañana como trabajamos para encontrar todos los detalles y fue bueno localizar todos los lugares en los que realmente me concentro. Sabía cómo armarlo y fue una buena sensación hacerlo en el tercer intento', destacó Bottas, que acabó con un tiempo de 1:32.029.

Bottas, que nunca ha ganado en el Gran Premio de Estados Unidos, será el único que de conseguir la victoria y Hamilton acabar fuera de los ocho primeros lugares hará esperar a su compañero para proclamarse campeón del mundo por sexta vez.

'No tengo ninguna presión con ese asunto, lo único que me preocupa de la carrera de mañana es hacer un gran recorrido y al final lograr la victoria', comentó Bottas. 'Al final los rivales también cuentan y espero que como sucedió hoy no puedan superarme'.

Bottas destacó que no tenía ninguna duda de que Hamilton buscaría conseguir el título de campeón de la mejor manera posible y por lo tanto luchará desde el inicio de la carrera.

'Mi misión es claramente la de intentar que tenga que esperar algo más para coronarse campeón', agregó Bottas.EFE