Bottas: 'Hace tiempo que no ganaba, sienta bien'

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que este domingo se anotó la victoria en el Gran Premio de Turquía, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Istanbul Park que hacía 'tiempo que no ganaba' y que es algo que 'sienta bien'.

Bottas, nacido hace 32 años en Nastola y que la temporada que viene no seguirá en Mercedes -será piloto de Alfa Romeo- firmó su décima victoria en la Fórmula Uno algo más de un año después de haber ganado en Sochi el Gran Premio de Rusia de la pasada temporada.

'Creo que, por lo que a mí respecta, ha sido una de las mejores carreras que hecho jamás', comentó Bottas, subcampeón del mundo los dos años pasados y que ocupa la tercera plaza en el Mundial, con 177 puntos, a 95,5 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo acabó segundo y recuperó el liderato del certamen.

'El coche iba muy bien en todas las condiciones y tenía confianza en mis posibilidades', explicó Bottas, segundo en la calificación del sábado y que heredó el primer puesto en parrilla de su capitán, el siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton, quinto en el Istanbul Park después de haber arrancado undécimo, penalizado por cambiar la unidad interna de combustión del motor de su monoplaza.

'No obstante, en estas condiciones (la pista no se llegó a secar y en todo momento se rodó con los neumáticos intermedios) era muy difícil acertar con la estrategia', añadió el finlandés de Mercedes, que sustituirá a su compatriota Kimi Raikkonen en Alfa Romeo y que aún no sabe quién será su compañero el año próximo.

'Durante toda la carrera lo que tuve hacer, sobre todo, era centrarme en circular por la línea seca', comentó Bottas después de ganar este domingo el Gran Premio de Turquía. EFE

arh/og