Bottas: 'No daba crédito, esto no nos puede volver a pasar'

Redacción deportes, 23 may (EFE).- El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que este domingo abandonó, cuando iba segundo y después de una pésima parada en boxes -en la que no pudieron sacarle el neumático delantero derecho- el Gran Premio de Mónaco, declaró que 'no daba crédito' a lo que estaba sucediendo y que eso 'no' les 'puede volver a pasar'.

'Cuando estaba dentro del coche en el pit stop ya sabía que la parada estaba siendo lenta, así que calculaba que (el español Carlos) Sainz (Ferrari, que fue segundo) me iba a pasar; luego (el inglés Lando) Norris (McLaren), y cuando vi que ascendía a treinta segundos no daba crédito a lo que estaba sucediendo', comentó el finlandés, subcampeón del mundo los dos últimos años y que ahora es cuarto en el Mundial, con 47 puntos.

'Obviamente es algo tremendamente decepcionante y tenemos que aprender de ello para que no vuelva a suceder', declaró Bottas, nacido hace 31 años en Nastola.

'Fue mala suerte, para mí y para el equipo, así que tenemos que mejorar bastante nuestras paradas. Nuestros 'pit stops' no han sido nuestro punto fuerte este año. No hay que echarle la culpa a nadie, pero como equipo tenemos que mejorar', manifestó Bottas este domingo en Mónaco. EFE