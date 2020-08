Bottas: 'No me gusta salir segundo'

Montmeló (Barcelona), 15 ago (EFE).- El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) reconoció que no le gusta salir segundo, aunque para el equipo sea positivo copar la primera línea de la parrilla de salida del Gran Premio de España de Fórmula Uno.

Tras la sesión de clasificación celebrada este sábado en el circuito de Barcelona-Cataluña, Bottas afirmó que sabía que la Q3 'iba a estar ajustada, como siempre', con su compañero, el británico Lewis Hamilton.

'He tenido problemas todo el día en el último sector y no me gusta salir segundo, pero como equipo tenemos la primera línea de parrilla y eso es positivo', comentó.

Espera, en todo caso, tener una oportunidad de adelantar al líder del Mundial antes de llegar a la primera curva y discutirle el triunfo en Montmeló. EFE