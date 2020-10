Bou logra su 28º título mundial de trial, 14º al aire libre

Redacción Deportes, 10 oct (EFE).- El piloto español Toni Bou (Montesa) se proclamó este sábado campeón del mundo de trial al aire libre por decimocuarta vez, con lo que alcanza los 28 en total, al ganar la penúltima prueba del certamen, en la localidad italiana de Lazzate.

Bou, que también es 14 veces campeón de trial en pista cubierta, dejó sentenciado el campeonato a falta de la prueba de cierre de este domingo en este mismo lugar. El catalán ganó en Lazzate con 39 puntos de penalización, 22 menos que su compatriota Jorge Casales (GasGas) y 27 menos que el también español Jaime Bursto (Vertigo), y con su principal rival, Adam Raga (TRRS), en la séptima plaza con 75.

Su triunfo y el resultado de Raga le garantizó el título. Este año Bou logtó cinco victorias, un segundo puesto y un tercero para añadir una nueva corona a su impresionante palmarés.

'Hoy realmente no me esperaba ganar el campeonato. Ha sido un trial muy apretado, como todas las pruebas este año, con lo que es muy fácil pasar de primero a séptimo, así que no podíamos fallar', dice Bou en declaraciones que difunde el equipo Repsol Honda.

'Estoy supercontento con este título, y más este año que ha sido tan extraño con muchos entrenos y pocas carreras. Hemos conseguido los dos títulos, el 'indoor' y el 'outdoor', con lo que estoy muy contento. Ahora nos toca disfrutar y celebrarlo', agrega. EFE