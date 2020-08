Bouchard logra su primera victoria en tierra desde 2018

Redacción Deportes, 10 ago (EFE).- La canadiense Eugenie Bouchard, invitada por la organización, logró este lunes su primera victoria en tierra batida desde 2018 al ganar a la octava cabeza de serie, la rusa Veronika Kudermetova, en la primera ronda del torneo de Praga.

Bouchard se mostró en plena y sólo necesitó 76 minutos para doblegara a Kudermetova por 6-0 y 6-3.

La canadiense, de 26 años, actual número 330 de la WTA y que llegó a ser la quinta jugadora del mundo, no ganaba sobre polvo de ladrillo desde el torneo de Gstaad (Suiza) de 2018.

En la segunda ronda le esperan la vencedor del duelo entre Katerina Siniakova y Tamara Zidansek.

'No había jugado un partido de verdad desde enero. He jugado un par de exhibiciones, que ayudaron mucho, pero sigue siendo diferente; no es un torneo real', dijo Bouchard en declaraciones a la web de la WTA.

'Estoy agradecida de tener un trabajo y de tener esta oportunidad. Aprecias más las cosas cuando te las quitan', añadió.

El otro partido el cuadro principal previsto para este lunes, entre la rusa Dayana Yastremska, cuarta favorita, y la rumana Irina Begu, fue cancelado por molestias dentales de la primera, que ha sido sustituida por Anastasija Sevastova. EFE