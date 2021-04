Bouhanni denuncia ataques racistas por su incidente con Jake Stewart

Redacción deportes, 5 abr (EFE).- En francés Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) ha denunciado la serie de ataques racistas a través de las redes sociales a consecuencia del incidente que provocó en un esprint en la prueba Cholet-Pays de la Loire, en el que resultó herido el británico Jake Stewart.

A consecuencia de ese lance que le costó una fractura de mano a Stewart, la UCI anunció posibles sanciones disciplinarias para el francés.

Bouhanni, (Épinal, 30 años), ciclista de origen argelino se disculpó por la colisión 'involuntaria' con Stewart, pero aseguró haber sido objeto de 'abusos racistas', y está dispuesto a presentar una denuncia contra los infractores.

El esprinter comentó que en alguna web de ciclismo se indicaba que 'debería volver a África, que soy un criminal, que soy un norteafricano que necesita ser internado', mostrando emojis de cerdos, según reflejó Bouhanni en Instagram.

'Nací en Francia y voy a presentar una denuncia, porque ya llevo mucho tiempo aguantando esto y me he quedado callado, pero esta vez no lo voy a dejar pasar. Nunca más'. EFE