Brabrec, nuevo líder; Barreda, penalizado, cae hasta la decimotercera plaza

Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El piloto estadounidense Ricky Brabec (Honda) ganó ese lunes la tercera etapa del Rally de Marruecos y arrebató la primera plaza al austríaco Matthias Walkner (KTM), ahora tercero en la clasificación con el español Joan Barreda (Honda) decimotercero tras ser penalizado 45 minutos por saltarse tres puntos de referencia.

Como en la primera jornada, Honda mostró su superioridad tras firmar una buena jornada que culminó con dos de sus cuatro pilotos en un lugar del podio. Brabec, y el chileno Pablo Quintanilla, ocupan los dos primeros lugares de la general, mientras que el otro chileno del equipo, Nacho Cornejo, es sexto.

A Walkner y a Cornejo les pesó abrir ruta en una etapa larga de más de 330 kilómetros. Fueron las dos primeras motos en la pista y acabaron cediendo cerca de 13 minutos. Los que salieron detrás, tuvieron mejor suerte.

Sobre todo Brabec, que voló sobre las pistas llenas de rocas de Marruecos hasta completar la etapa con un tiempo de 3:30.32 por delante del alemán Sebastian Bühler (Hero) y del estadounidense Andrew Short (Yamaha), que, respectivamente, culminaron el día a 2.04 y a 5.24 del piloto estadounidense.

Barreda, en un principio, acabó la etapa en la sexta plaza y tuvo problemas de navegación. La organización estuvo pendiente de una posible penalización para el español por haberse saltado uno de los puntos de referencia marcados en la ruta y al final actuó contra el castellonense, penalizado con 45 minutos. De repente, pasó de la segunda posición en la general a la decimotercera.

Su compañero de equipo, Pablo Quintanilla, minimizó daños después de salir desde una posición complicada, la tercera, y acabó en la décima plaza a once minutos de distancia. En la general, está a 10.27 de Brabec.

El otro español en competición, Lorenzo Santolino (Sherco), completó una buena actuación y se recuperó de los sobresaltos de las dos primeras etapas. Acabó el día en la octava plaza, a algo más de diez minutos de Brabec, y es decimoctavo en la general a 1:03.27 del piloto estadounidense. Sin problemas mecánicos y con muchos rivales por delante, tuvo menos dificultades con la navegación y acabó bien la prueba.

'Con la navegación me he encontrado más a gusto, es verdad que desde atrás es más confirmar que navegar, pero me he visto mejor. Y hoy la moto ha funcionado sin ningún problema, perfecta, toda la especial a gusto y sin problemas. Día positivo', resaltó Santolino en declaraciones recogidas por su equipo.

Este martes, los pilotos afrontarán la cuarta etapa del Rally de Marruecos. Será de 347 kilómetros y Brabec intentará ser el primero en aguantar el liderato. De momento, los anteriores, Barreda y Walkner, lo perdieron. EFE

