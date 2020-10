Bradley Smith impone su 'flema británica' en condiciones de mojado

Madrid, 9 oct (EFE).- El inglés Bradley Smith (Aprilia RS-GP) impuso su 'flema británica' en condiciones de mojado para ser el más rápido en la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito de Le Mans.

Smith marcó un mejor registro de 1:43.804, con el que superó en poco más de una décima de segundo al francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19), uno de los ídolos locales y especialista en el mítico trazado cinematográfico, con el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20) ya a más de dos décimas de segundo.

El líder del mundial y gran estrella de la afición local, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), no pudo pasar de la decimoctava posición inicial, quizás debido a su intención de no arriesgar más de lo estrictamente necesario, lo que también le llevó a no participar en los test que dos días antes se realizaron en el circuito portugués de Portimao, escenario de la última carrera de la temporada 2020.

La primera sesión de MotoGP comenzó con dominio de Pol Espargaró, que supo aprovechar las condiciones de la pista y de su KTM RC 16 para ponerse al frente de la tabla, secundado por el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), con quien se intercambió al frente de la clasificación.

Aunque eso fue en los primeros minutos de la sesión pues según fue avanzando el tiempo y al no caer la lluvia -aunque las temperaturas seguían siendo muy frías-, se pudo ver al frente de la tabla a pilotos poco habituales como el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20), que supo aprovechar las circunstancias del asfalto, siempre mojado, para situarse líder.

Tras Petrucci le tocó el turno a su compatriota Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), que no estuvo exento de algún que otro 'susto' en sus intentos de vuelta rápida hasta que llego uno de los grandes especialistas en agua de la categoría, el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20), que en los diez últimos minutos pasó al frente de la tabla con un registro de 1:44.735.

Miller y Petrucci entablaron su particular 'duelo' en los minutos finales, en los que el australiano logró un 1:44.346, aunque le duró bien poco pues surgió en esos instantes la figura del español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que había estado casi todo el tiempo entre los más rápidos pero sin llegar a liderar la clasificación, para colocarse al frente de la tabla con un registro de 1:44.180 y protagonizar una serie de vueltas rápidas casi siempre en esa misma décima de segundo.

El último minuto de la sesión se disputó de una manera intensa y con algunas sorpresas relevantes, pues Maverick Viñales acabó relegado a la sexta posición, superado por el británico Bradley Smith (Aprilia RS-GP), pero también por el francés Johann Zarco, los italianos Danilo Petrucci y Andrea Dovizioso, y entre ellos el australiano Jack Miller.

Bradley Smith hizo buena su condición de británico y por tanto de especialista en agua para conseguir el mejor tiempo de la tanda como piloto probador de Aprilia con un registro de 1:43.804, por delante de Zarco, Petrucci y Jack Miller y con Andrea Dovizioso en la quinta posición, justo por delante de Maverick Viñales.

Tras el español, que cuenta con muy pocos motores para lo que queda de la temporada, acabaron los también pilotos de Yamaha y ambos italianos, Franco Morbidelli y Valentino Rossi.

Pol Espargaró fue décimo, con los dos pilotos de las Suzuki GSX RR, Alex Rins y Joan Mir, duodécimo y decimotercero, antecediendo a Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y ya con Iker Lecuona (KTM RC 16) vigésimo y Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19), vigésimo primero. EFE