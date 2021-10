Brady se da festín de 'touchdowns'; Cardinals mantienen su invicto

Houston (EE.UU.), 11 oct (EFE).- El mariscal de campo Tom Brady volvió a ser el protagonista de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), luego de que tuviera un festín de cinco touchdowns en la jornada dominical de la Quinta Semana de competición.

El receptor abierto Antonio Brown también lució al lado de Brady y consiguió marcas; con otra victoria, los Cardinals de Arizona se mantienen como el único equipo invicto de la NFL, y el mariscal de campo Justin Herbert tuvo su juego número 11 de al menos 300 yardas.

Brady volvió a brillar de manera especial y permitió que el ataque de los Tampa Bay Buccaneers lo hiciese este domingo en la victoria por paliza de 45-17 ante los Miami Dolphins.

El receptor abierto Antonio Brown tiene 33 años y ya no es el mejor creador de juego de su equipo, pero al lado de Brady se ha convertido en una gran aportación para el equipo.

Brady lanzó para 411 yardas y cinco touchdowns, mientras que Brown se convirtió en el jugador más rápido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en conseguir 900 recepciones.

El legendario mariscal de campo lanzó para más de 400 yardas con cinco anotaciones en el mismo partido por primera vez en sus 22 años de carrera.

Brown, quien se unió a los Buccaneers a mitad de temporada hace un año después de cumplir una suspensión de ocho partidos por violar la política de conducta personal de la NFL, tuvo seis recepciones para 124 yardas y anotó en recepciones de 62 y 4 yardas.

El veterano receptor abierto se unió a Julio Jones, Jerry Rice, Torry Holt y Andre Johnson como los únicos jugadores en la historia de la liga con 12.000 yardas recibiendo en su carrera en menos de 150 partidos.

También extendió la racha activa más larga de la NFL con al menos una atrapada a 141 partidos seguidos y se convirtió en el más rápido en 900 recepciones en su carrera en su primera captura del día.

Brown alcanzó el hito en 143 partidos. El miembro del Salón de la Fama Marvin Harrison fue el más rápido anterior con 149.

Desde que ingresó a la liga como selección de sexta ronda de los Steelers en 2010, Brown tiene 45 partidos de 100 yardas recibiendo, segundo en la liga detrás de Julio Jones (59). Sus 19 encuentros con múltiples recepciones de TD están empatados con Rob Gronkowski en la mayor parte del tiempo.

El receptor DeAndre Hopkins logró una difícil recepción de touchdown de nueve yardas con 5:13 restantes y aseguró el triunfo de los Cardinals de Arizona por 17-10 sobre los 49ers de San Francisco, para mantener su calidad de invicto.

Los Cardinals mejoraron su marca a 5-0 por primera vez desde el campeonato de 1974.

El equipo de Arizona es el único que se mantiene sin conocer la derrota en lo que va de temporada de la NFL.

El corredor Austin Ekeler anotó tres touchdowns, incluido uno de tres yardas con 1:31 minutos por jugarse y los Chargers de Los Ángeles derrotaron 74-42 a los Browns de Cleveland.

Los Ángeles, bajo la dirección del entrenador en jefe de primer año, Brandon Staley, ha ganado tres partidos seguidos y lidera la División Oeste de la Conferencia Americana después de las derrotas contra los Broncos de Denver y los Raiders de Las Vegas.

Herbert tuvo su juego número 11 de al menos 300 yardas, al sumar 398 por aire y empató récord personal con cuatro touchdowns. Herbert completó 26 de 43 pases.

Herbert tiene la mayor cantidad de juegos de 300 yardas por cualquier mariscal de campo en sus primeros dos años en la liga.

El mariscal de campo Dak Prescott lanzó para tres touchdowns un día antes del primer aniversario de su lesión grave de tobillo en el mismo estadio contra el mismo oponente, y los Cowboys de Dallas vencieron 44-20 a los Giants de Nueva York.

Dallas (4-1) ha ganado cuatro juegos seguidos desde que perdió ante el campeón del Super Bowl, los Buccaneers de Tampa Bay en el primer partido.

En otros resultados, los Bears de Chicago vencieron 20-9 a los Raiders de Las Vegas; los Patriots de Nueva Inglaterra 25-22 a los Texans de Houston; los Eagles de Filadelfia 21-18 a los Panthers de Carolina; los Vikings de Minnesota 19-17 a los Lions de Detroit.

También New Orleans Saints derrotaron 33-22 a Washington, que todavía no permitió el debut del ala cerrada Sammy Reyes, que cuando lo haga se convertirá en el primer jugador chileno en la NFL; los Atlanta Falcons 27-20 a los New York Jets, en partido que se jugó en Londres.

Los Tennessee Titans se impusieron 37-19 a los Jacksonville Jaguars, los Pittsburgh Steelers 27-19 a los Denver Broncos y los Green Bay Packers 25-22 a los Cincinnati Bengal, y los Buffalo Bills 38-20 a los Kansas City Chiefs.EFE

