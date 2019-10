Braima, el héroe de Doha que vive y estudia en Portugal gracias a una ONG

Carlos García

Lisboa, 7 oct (EFE).- Braima era un auténtico desconocido en el atletismo y en los Mundiales de Doha su imagen dio la vuelta al mundo cuando ayudó a entrar en meta a Jonathan Busby. En las últimas horas, el atleta de Guinea Bissau regresó a Portugal, donde estudia y vive gracias a una ONG.

Braima muestra su sorpresa cuando se entera durante la entrevista con la Agencia EFE de que es uno de los candidatos al premio Fair Play de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).

'No sabía nada, sólo sé lo que me estás contando ahora mismo', aseguró sorprendido el atleta, que tampoco conoce a Ruth Beitia, la española campeona olímpica de altura, que en los Mundiales de Londres 2017 consoló a la italiana Alessia Trost cuando ésta no pudo clasificarse para la final, motivo por el que fue premio Fair Play.

Braima vive a caballo entre Oporto, ciudad a la que llegó hace ocho años procedente de Guinea Bissau, y Bragança, una ciudad fronteriza con el norte de España.

Tras asimilar su candidatura a los premios Fair Play, Braima Dabó, atleta de 26 años, aseguró que se siente 'muy orgulloso por ser uno de los candidatos'.

Aunque, una y otra vez, insiste en que el gesto que tuvo con el atleta arubense Jonathan Busby 'fue natural'. 'No esperaba ni espero ningún tipo de reconocimiento'.

No le han llamado de ningún estamento deportivo y tampoco lo ha felicitado ningún dirigente ni de su país ni de Portugal.

El que sí le reconoció el gesto fue el propio Busby, con el que habló al día siguiente de su gesto y recibió todo su agradecimiento.

Pero él tampoco lo pretende, ya que ayudó a Busby porque le salió así en ese momento, justo en la línea de meta de la prueba de los 5.000 metros.

La historia de Braima se precipitó hace 8 años, cuando decidió, apoyado por su familia, dejar su villa guineana, Catio, y poner rumbo a Portugal justo cuando cumplió la mayoría de edad.

Su primer destino fue Oporto y allí encontró su particular ángel de la guarda, ya que la ONG lusa 'Na Rota de os povos' (En la ruta de los pueblos) decidió correr con todos los gastos de sus estudios, manutención y alojamiento.

En la localidad portuguesa de Mirandela concluyó los estudios en una Escuela Profesional en la que se tituló como técnico agrario y, tras su graduación, puso rumbo a Bragança, donde actualmente cursa tercero de Gestión en el Instituto Politécnico.

'De lunes a viernes vivo en Bragança y el fin de semana me voy a Oporto para entrenar', explicó Braima.

En Oporto se entrena en el Club de Atletismo de Maia, donde completa de forma más exhaustiva los sesiones que también realiza a diario en Bragança.

'Mi afición por el atletismo comenzó en Portugal', confesó el corredor, que aseguró que en su país natal no practicaba esta disciplina.

El viaje a su país se le hace muy caro y desde que hace ocho años viniera a estudiar a Portugal no ha vuelto a Guinea Bissau.

Tiene ganas de ver a sus padres y a toda su familia, por lo que, cuando acabe este curso, el último para completar su formación en Gestión, volverá a su país.

A la pregunta de si regresará más tarde a Portugal, Braima no sabe contestar, ya que lo único que le interesa es disfrutar de su familia. 'Luego ya veré qué hago', afirma.

La región guineana de Tombali, de la que es capital Catió, es una de las más desfavorecidas con escasos sistemas de agua corriente o luz, motivo por el que la ONG 'Na ruta de os povos' puso en marcha en 2010 el programa 'La educación es el único camino', a través del cual pudieron ayudar a Braima.

Su presidente, Tito Baião, explicó hoy a EFE, en compañía de Braima, que esta entidad colabora con proyectos de desarrollo en países africanos de habla portuguesa, para que sus jóvenes puedan formarse en Portugal.

Para Braima, ésa es su familia en Portugal, junto con los que integran el club de atletismo de Maia. EFE