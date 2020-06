Brasil lanza misión sanitaria para proteger indígenas aislados de Amazonía

Vale do Javarí (Brasil), 18 jun (EFE).- El Gobierno brasileño desplegó este jueves a las Fuerzas Armadas para una misión sanitaria de combate al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en el Vale do Javarí, un territorio indígena del estado del Amazonas que abriga la mayor concentración del mundo de indígenas no contactados.

En el operativo, el Ministerio de Salud brasileño, con el apoyo logístico del Ministerio de Defensa, desplazó a 23 médicos para reforzar la asistencia sanitaria a los 7.000 indígenas que viven a los márgenes del río Javarí, fronterizo con Perú.

Junto con los profesionales de la salud, también viajaron cerca de 70.000 equipamientos de protección individual e insumos médicos, incluyendo 16 ventiladores pulmonares, máscaras, guantes, alcohol en gel y test rápidos para detectar el nuevo patógeno.

Según comunicó la cartera de Salud en un comunicado, el material se destinó al Hospital municipal de Atalaia del Norte, referencia para toda la región del Vale do Javarí, y al Distrito Sanitario Especial Indígena para la atención en las aldeas.

Con el avance del patógeno hacia el interior de Brasil, las medidas de aislamiento social han sido insuficientes para evitar la amenaza del virus en esta recóndita región del país, en la que ya se han registrado 32 contagios.

De momento, las autoridades sanitarias no han contabilizado ningún fallecimiento en la zona causado por la enfermedad, aunque que se estima que el patógeno ya circula como mínimo en 4 de las 63 aldeas.

La interiorización del coronavirus en el Amazonas hizo saltar las alarmas en este inmenso estado, que alberga a la mayor población indígena del país y que preocupa a las autoridades por su precaria red hospitalaria.

Actualmente, entre la población indígena de Brasil hay 3.345 casos confirmados de COVID-19, mientras que los fallecimientos ascienden a 107, según el último boletín de la Secretaria Especial de Salud Indígena (SESAI) del Ministerio de Salud.

En el gigante suramericano, el segundo país del mundo más castigado por la pandemia después de Estados Unidos, el patógeno continúa avanzando por toda la geografía nacional y ya deja 46.510 muertes y 955.377 contagios. EFE

csr-ja/cms/laa