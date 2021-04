Brasil supera las 330.000 muertes por covid-19

Sao Paulo, 3 abr (EFE).- Brasil, el país más afectado por la pandemia en la actualidad, superó este sábado las 330.000 muertes por covid-19 tras registrar 1.987 decesos en las últimas 24 horas, periodo en el que fueron registrados 43.515 casos de la enfermedad, informó el Gobierno.

El número de fallecidos y contagios diarios fue el menor registrado en los últimos cinco días, debido a que los fines de semana las cifras suelen ser más bajas ante la falta de personal para recopilar los datos.

Según los datos del Ministerio de Salud, el total de decesos asciende a 330.193, mientras que el de infecciones llega a 12.953.597 desde el comienzo de la pandemia, hace poco más de un año.

Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de casos y muertes por covid-19, tan solo detrás de Estados Unidos, pero vive el momento más duro de la pandemia, con una curva epidemiológica en plena aceleración.

El descontrol del virus coincide con el lento proceso de vacunación en el país de 210 millones de habitantes, donde ha sido vacunado cerca del 10 % de la población.

El Gobierno se ha comprometido a vacunar a 1 millón de personas por día a lo largo de mes de abril, gracias a la disponibilidad de 30 millones de dosis por parte del Instituto Butantan y la Fundación Oswaldo Cruz, encargados de la producción en Brasil de la vacuna china Sinovac y de la de la Universidad de Oxford, respectivamente, según informó hoy el ministro de Salud, Marcelo Queiroga.

Queiroga se reunió este sábado con los altos dirigentes de la de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPAS) para explorar vías que permitan acelerar la vacunación anticovid en los próximos 3 meses.

Una de las posibilidades analizadas fue la de adaptar las fábricas de vacunas de animales para la producción de antígenos contra la covid-19.

BOLSONARO: 'SI CREEN QUE DEBO VACUNARME, ME VACUNO'

Bolsonaro, uno de los líderes más negacionistas sobre la gravedad del virus, volvió a dar hoy un giro en su discurso y dejó en abierto la posibilidad de ser vacunado contra el coronavirus.

De acuerdo con el cronograma de Brasilia, Bolsonaro puede ser vacunado desde este sábado por tener 66 años.

'Ya estoy inmunizado contra el virus. Si creen que debo vacunarme, me vacuno, no tengo ningún problema. Pero creo que esa vacuna tienen que dársela a alguien que no contrajo el virus y corre en riesgo mucho, pero mucho mayor que yo', señaló en declaraciones a los periodistas a las puertas del Palacio de la Alvorada, la residencia oficial en Brasilia.

En los últimos meses el líder de la ultraderecha brasileña ha dado declaraciones contradictorias sobre los inmunizantes, cuya eficacia llegó a poner en duda. EFE