Brasil viaja a Perú sin desvelar alineación y con Thiago Silva como capitán

Sao Paulo, 12 oct (EFE).- La selección brasileña viajó este lunes a Lima de cara al encuentro de este martes frente a Perú en el marco de las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022 sin desvelar su alineación y con Thiago Silva como capitán.

La Canarinha partió con destino a la capital peruana, donde tiene previsto llegar la noche de este lunes, 24 horas antes del encuentro frente a la selección dirigida por el argentino Ricardo Gareca.

El seleccionador Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' no reveló el once inicial que entrará en campo para no dar pistas a su rival, aunque adelantó que mantendrá la misma 'base' que en el encuentro frente a Bolivia, que venció el pasado viernes en Sao Paulo con una goleada por 5-0.

'Cambias una característica de un jugador y ya supone una adversidad', justificó en una rueda de prensa Tite, quien este martes completará 50 partidos en el comando de la selección brasileña.

Todo apunta que Tite podrá contar con el delantero del Paris Saint-Germain Neymar, quien hoy entrenó con el resto del equipo en el Centro de Entrenamientos Joaquim Grava, de Sao Paulo antes de su viaje a Lima.

Neymar sufrió unos dolores en la espalda la semana pasada y llegó a ser duda en el encuentro frente a Bolivia, pero acabó entrando en campo y tuvo una buena actuación.

El brazalete, sin embargo, recaerá en manos de Thiago Silva, quien tomará el relevo de Casemiro, quien asumió la capitanía frente a Bolivia en el encuentro disputado el pasado viernes en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo.

Brasil ya venció a Perú en la final de la Copa América de 2019, pero fue también el último verdugo de la Canarinha en el amistoso celebrado en septiembre del año pasado.

La probable alineación de Brasil de cara al encuentro con Perú es la siguiente: Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz; Everton o Richarlison, Philippe Coutinho, Neymar; Roberto Firmino. EFE