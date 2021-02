Brasileño Da Costa dice que en su país no hay espacio para tanto futbolista

Querétaro (México) 26 feb (EFE).- El brasileño Francisco Da Costa, delantero del Querétaro del fútbol mexicano, aseguró este viernes que su sueño fue debutar como profesional en Brasil, pero en su país no hay espacio para tanto jugador y por eso emigró a México.

'Me quedó la espina de debutar en Brasil; surgió el plan de venir a México y el camino acá se me hizo más fácil. Estuve en tercera división y fui escalando; en cambio en Brasil conocí a muchos jugadores con calidad que no llegaron', reveló a EFE.

Da Costa es jugador de Primera División desde el 22 de agosto de 2020, cuando debutó con los Gallos de Querétaro, luego de intentos desde los 19 años con el Paranaense, que lo captó, sin embargo, no le dio la oportunidad.

'El fútbol brasileño está bien organizado, pasa que lamentablemente somos muchos jugadores y hay buenos futbolistas que no llegan a Primera División. Me gusta la liga de Brasil, creo que junto a la mexicana son las dos mejores del continente americano', opinó.

Francisco Da Costa, apodado 'Chico', tiene 25 años confesó que tomó el viaje a México como un riesgo, pero se vio obligado luego de que en su último equipo brasileño, el Sao José, tuvo problemas con el técnico Jeverson 'China' Balbino.

'No me llevaba bien con él. Tenía un vínculo de dos años con el equipo, pero, quería salir porque no jugaba. De la nada surgió la opción de venir a México y debo confesar que llegué a este país desesperado'.

Con los Gallos, Da Costa ha jugado seis partidos, cuatro como titular, con un gol convertido en 380 minutos, el que le dio el triunfo a su equipo, 1-0 sobre Atlas el pasado 27 de enero.

'Nunca me pasó por la cabeza vencerme, sabía que todo lleva un proceso. Estaba con Atlante cuando el presidente de Gallos me habló para darme la noticia de que jugaría en Primera. Hasta hoy no dimensiono porque los estadios están vacíos, pero cumplí mi sueño', enfatizó.EFE