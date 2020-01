Brasileño Rigonato aplaude que Toluca haga pretemporada con refuerzos

Toluca (México) 3 ene (EFE).- El brasileño Diego Rigonato, centrocampista del Toluca mexicano, aplaudió este viernes que su equipo haya hecho la pretemporada con los refuerzos fichados para el nuevo torneo de la Liga MX de Fútbol que iniciará la semana próxima.

El Toluca, que tuvo un 2019 de fracasos al quedar al margen de la liguilla en los dos torneos, contrató para el próximo Clausura 2020 al uruguayo Leonardo Fernández, al ecuatoriano Michael Estrada y los mexicanos Carlos Cisneros, Kevin Escamilla y Javier Güemez.

'Creo que eso es un punto a favor para avanzar en el trabajo y en los resultados, el tener a los nuevos jugadores entrenando con nosotros es lo mejor, además de que son buenísimos les hemos pasado la confianza de trabajar fuerte en la búsqueda de una temporada exitosa', dijo el centrocampista.

El brasileño de 31 años manifestó que han quedado satisfechos con la pretemporada que inició en diciembre en Cancún, en el caribe mexicano y prosiguió con partidos amistosos, hasta cerrar la cuenta mañana ante Cruz Azul.

'Vamos a cerrar bien la pretemporada, es un buen síntoma de recuperación de todo el equipo. Hemos obtenido resultados favorables en los encuentros amistosos y eso nos ha dado confianza para pensar en que las cosas van a ser mejores con respecto al anterior certamen. Por lo pronto, queremos cerrar venciendo a Cruz Azul'.

Rigonato aceptó que la forma de trabajo del entrenador José Manuel 'Chepo' de la Torre ha encajado en el grupo más allá de que con Ricardo La Volpe, en el finalizado Apertura, trabajaron al máximo, aunque con el tiempo en contra y con malos resultados.

'El trabajo nos ha venido bien, lo principal es que los jugadores que conformamos el equipo hemos recuperado la confianza, porque el torneo anterior nos costó mucho en todos los aspectos. El entrenador actual nos ha metido en su sistema y ahora nos resta a nosotros probar que podemos ser titulares'.

Con una participación en 13 partidos del Apertura 2019 y 960 minutos jugados, el brasileño, está decidido a contribuir al equipo desde la posición que le encomienden, de ahí que haya sido experimental el trabajo del técnico De la Torre al ocuparlo como defensa lateral izquierdo.

'No desconozco la posición defensiva, aunque vine a México como centrocampista me formé en Brasil en la lateral hasta los 20 años con el Itararé. He charlado con el entrenador de la posibilidad de ser defensa y la aceptó porque estoy en Toluca para jugar en el sitio que el equipo me necesite con tal de obtener victorias', dijo.EFE