'Brexit', EEUU y Bolivia, primeros retos de ministra española de Exteriores

Madrid, 13 ene (EFE).- Los aranceles impuestos por EE.UU. a productos españoles, el 'brexit' y la crisis con Bolivia son algunos de los principales retos de la diplomacia española en la agenda inmediata de la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

En su toma de posesión este lunes, la socialista González Laya lanzó un mensaje que puede ser el resumen de lo que quiere que sea la futura política exterior: 'Spain is back, Spain is here to stay' (España está aquí y ha venido para quedarse'), aseguró en inglés.

LAS TASAS DE TRUMP

El primer gran reto al que se enfrenta la nueva ministra es el de combatir los aranceles que el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha propuesto imponer a más de 1.500 productos europeos, entre ellos el aceite de oliva, el vino, el queso y los cítricos españoles, como represalia por los subsidios europeos a Airbus.

BREXIT A LA VUELTA DE LA ESQUINA

González Laya deberá decidir su estrategia negociadora con el Reino Unido sobre las normas que regirán las nuevas relaciones entre Gibraltar, colonia británica en el sur de España, y la Unión Europea, sobre las que este país tendrá derecho de veto.

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, ya dejó claro que el Reino Unido abandonará la UE el próximo 31 de enero.

EL ENREDO BOLIVIANO

Otro asunto que tendrá sobre la mesa hoy mismo la responsable española de Exteriores será la crisis diplomática con Bolivia que estalló a finales del año pasado por la supuesta 'visita de cortesía' de diplomáticos españoles a la residencia de la embajada de México en La Paz, donde están refugiados varios exaltos cargos del depuesto presidente Evo Morales.

Esa visita, en la que los diplomáticos estuvieron acompañados de policías españoles, fue calificada por el gobierno interino boliviano como 'atropello' a su soberanía y provocó la expulsión de los diplomáticos españoles de Bolivia y, como respuesta, la expulsión de diplomáticos bolivianos de España.

EL APOYO A JUAN GUAIDÓ

La ministra también tendrá que afrontar la crisis en Venezuela y la posición española ante el enfrentamiento entre el presidente del país, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, a quien España y más de 50 países reconocen como presidente encargado.

El anterior ministro español de Exteriores, Josep Borrell, actual alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, siempre subrayó que la posición de España en este conflicto iba pareja con la de la UE, pero que debido al gran número de españoles que residen en Venezuela no podía romper vínculos con Maduro.

El intento de Maduro de tomar el control de la Asamblea el pasado 5 de enero puso el foco de nuevo en la situación en Venezuela, una crisis en la que España no se ha posicionado.

Dentro del objetivo del nuevo Gobierno de relanzar la diplomacia económica, González Laya, experta en comercio internacional, podría abanderar el impulso y apoyo a las empresas españolas en el exterior. EFE