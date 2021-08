Brondello: 'No sé qué nos pasó en el primer cuarto'

Saitama, 2 ago (EFE).- La entrenadora de la selección femenina de baloncesto de Australia, Sandy Brondello, reconoció tras la victoria contra Puerto Rico (69-96) que les dio el pase a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que no sabe lo que le pasó a su equipo en el primer cuarto, que perdieron por 22-24.

'No sé qué pasó en el primer cuarto, no salimos con la energía que queríamos ni la agresividad que habíamos hablado, pero hicimos algunos ajustes desde el banquillo, conseguimos más energía, más defensas, y así lo detuvimos', explicó la entrenadora tras el partido en el Saitama Super Arena.

'En el descanso les dije que teníamos que jugar con corazón, mejor que en la primera mitad, que cada posesión cuenta, que cada posesión cuenta. Las chicas respondieron de la manera correcta y conseguimos al victoria'.

Australia necesitaba una victoria por 25 puntos o más para ser acceder a los cuartos de final como una de las mejores terceras de grupo, ya que perdió sus dos primeros partidos contra Bélgica (70-85) y China (76-74).

'El equipo estaba muy concentrado, así que no sé por qué salimos así, es como si los cerebros se congelaran y no sabíamos que hacer. Teníamos que ser agresivas, les permitimos muchos tiros exteriores, realmente no lo sé', añadió Brondello, que relato que le pidio a sus jugadoras que se olvidaran del resultado final y fueran poco a poco.

La alero Cayla George, una de las más destacadas de las 'Opals' con 19 puntos y 7 rebotes, explicó que en el inicio del partido les pudo la presión por la diferencia que tenían que lograr.

'Creo que en ese primer cuarto entramos en pánico, pensamos en que teníamos que conseguir los 25 puntos, y luego nos dimos cuenta de que había que hacerlo despacio y así lo hicimos, hasta casi el mismo final', explicó.

George coincidió con su entrenadora en que a partir de entonces el mensaje fue de 'una cosa cada vez' e ir 'poco a poco'. 'Somos un gran grupo que ha pasado por mucho en el último mes. Espero que nos podamos preparar para los cuartos de final', concluyó. EFE

