Bruce Willis, 65 años al pie del cañón

Inmaculada Tapia

Madrid, 19 mar (EFE).- Bruce Willis cumple hoy 65 años, pero su aspecto atlético y su sonrisa ladeada de pillo siguen acompañando la imagen de un hombre que no refleja la edad que indica su documento de identidad, y tampoco los personajes que encarna en sus películas, ágiles, dinámicos y dispuestos a correr en cualquier momento.

Detective y policía son los personajes que más ha encarnado el protagonista de 'The Sixt Sense', que saltó a la fama como detective en la serie de televisión de los '80 'Moonlighting', por la que consiguió un Globo de Oro, y que ha tenido la suerte de saber superar los momentos menos álgidos, pocos, con proyectos sólidos que le han vuelto dar el protagonismo perdido.

A pesar de eso, Willis ha ido estrenando a lo largo de su carrera una película por año y en algunos casos tres.

Para muchos el actor, nacido en Alemania, en la base militar de Idar-Oberstein, donde su padre prestaba servicio y contrajo matrimonio con una mujer alemana, siempre será el atrevido e inconsciente John McClane, el policía de la saga 'Die Hard' en la que, en sus cinco ediciones, nunca faltaron, acción, tiros y explosiones que mantuvieron en alerta al espectador.

Pero tampoco los superhéroes se le resisten. En uno de sus últimos estrenos, 'Glass' (2019), perteneciente a la trilogía formada también por 'Unbreakeable' (2000) y 'Split' (2016), del director M. Night Shyamalan, vuelve a encarnar a David Dunn, el sorprendente 'superhéroe' que tiene la capacidad de saber las maldades que han cometido las personas solo con tocarlas.

Y no hay que olvidar que la estética del cómic de 'Sin City' (2005) tampoco se le resistió.

Directores de prestigio como Stephen Frears, Barry Levinson, Quentin Tarantino o Terry William han querido contar con este actor que intenta siempre poner un toque de humor a sus personajes.

'Survive the Night' es su próximo estreno en 2020, que con la crisis sanitaria actual se pospone, al igual que el rodaje que estaba previsto en Puerto Rico 'Midnight in the Switchgrass', en el que también participa Meghan Fox y mantiene una agenda repleta de proyectos entre los que está 'Open Source'.

Aunque el cine es su elemento natural, Bruce Willis hizo su presentación teatral en la producción off-Broadway con 'Heave and Earth'. Pero no fue hasta 2015 cuando debutó a lo grande en un teatro neoyorkino con la adaptación teatral de 'Misery', la novela de terror de Stephen King, que fue llevada al cine en 1990.

En ella, el actor se metía en la piel de un escritor secuestrado por su fan número uno, aunque no logró impresionar con su interpretación a los críticos. Tampoco la Academia de Cine de Hollywood ha considerado su trabajo digno de una nominación, pues el actor nunca ha sido candidato a los Óscar.

Desde que se casó con la diseñadora Emma Heming el actor parece que ha encontrado una vida de sosiego, en la que la familia, su trabajo y sus negocios son los pilares fundamentales de su día a día.

La pareja tiene dos niñas, Mabel Ray, de siete años y Evelyn Penn, que está a punto de cumplir cinco. Aunque el actor, tiene otras tres hijas fruto de su matrimonio con Demi Moore: Rumer, Scout y Tallulah Belle, con las que mantiene una excelente y cercana relación.

En la biografía que la actriz publicó recientemente, 'Inside Out. Mi historia' (Roca Editorial), Moore reconoce que cuando Bruce Willis llegó a su vida en 1987, Bruce Willis, les unió su infancia difícil y su profesión, 'nos entendíamos a la perfección', dice en el libro, y decidieron casarse. 'Me hacía sentir como una princesa', y ambos decidieron vivir a lo grande.

En 1998, su matrimonio saltó por los aires, algo que, según cuenta ella, es 'bastante normal cuando pasas de ser la mejor amiga y amante de tu marido a ser, simple y llanamente, la persona con quien negocias la logística familiar'.

En cambio, ese año el actor continúo con sus éxitos de taquilla y estrenó varias películas, entre ellas 'Armageddon' o 'The Siege'. EFE