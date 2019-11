Bruguera: 'A Nadal le hace una ilusión increíble esta Copa Davis'

Madrid, 17 nov (EFE).- Sergi Bruguera, capitán español de Copa Davis, declaró este domingo que a Rafael Nadal, número uno del mundo, le hace 'una ilusión increíble' la Copa Davis que se celebra en Madrid y a la que llega en 'una buena forma física y en un gran momento'.

Sergi Bruguera ha elegido para esta Copa Davis a un equipo formado por Roberto Bautista, Feliciano López, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Rafael Nadal, que llega como líder del ránking mundial ATP.

'A Nadal le encuentro en una buena forma física. Quizá no está tan contento como podría estarlo si hubiera jugado la final del Masters, pero se siente bien, está con un nivel muy bueno y está listo para jugar', dijo Bruguera en su comparecencia ante los medios de comunicación en la Caja Mágica.

'Nadal está motivado por jugar en Madrid con todo el equipo de la Copa Davis y acabar en el número uno es lo mejor que le podía pasar. Está en un gran momento, jugar esta competición le hace una ilusión increíble, viene bien y viene sano', comentó.

Otro de los integrantes de ese quinteto español es el toledano Feliciano López, que está 'impresionante y tiene un físico privilegiado'.

'Con 38 años verlo jugar así en esa forma es un ejemplo', comentó.

España debuta en Copa Davis el martes 19 de noviembre contra Rusia, que no tendrá en su equipo a Daniil Medvedev, número cuatro del mundo.

'Medvedev estaba jugando increíble y es uno de los grandes tenistas que hay, pero creo que su baja no les afecta tanto porque están Karen Khachanov y Andrey Rublev y tienen un equipo potente', señaló.

El otro rival de España en la fase de grupos es el vigente campeón, Croacia, que también cuenta con una baja importante, la de Marin Cilic.

'La pérdida de Cilic es importante, porque no veo un sustituto claro. Aun así, tienen grandes jugadores, aunque creo que no de su nivel', apuntó Bruguera, que habló sobre la altitud de la ciudad de Madrid.

'La altura se nota menos cuando es en pista cubierta y eso se nota también en la adaptación. Lo comprobamos con Roberto Bautista, que me dijo ayer que no lo notó mucho', manifestó el capitán español, consciente de que su equipo, al no jugar en tierra batida, 'sufrirá un poco más por la superficie de juego' del torneo.

Por último, Bruguera habló del nuevo formato de Copa Davis que se estrena en Madrid reuniendo en una misma sede a dieciocho países durante una semana.

'El formato me gusta mucho y creo que es bueno porque así tenemos más opciones de ver a los mejores jugadores. Para ellos también creo que está bien porque así tienen más opciones de jugar. Además la organización es muy buena y cuando juegas en tu país siempre es mucho más importante, sientes el apoyo de la gente y es una pequeña ventaja para nosotros', concluyó. EFE

1011041