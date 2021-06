Bruno Hortelano:'Ha sido una decisión muy difícil, pero no voy a ir a Tokio'

Madrid, 15 jun (EFE).- El velocista español Bruno Hortelano, campeón europeo de 200 metros en 2016, publicó un vídeo en sus redes sociales en el que explicó detalladamente el porqué de su ausencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, información que anticipó este lunes la agencia de representación del atleta.

Hortelano, primeramente, explicó los problemas físicos que ha tenido desde el accidente que sufrió en 2016 en Madrid: 'Hace dos o tres años tengo un bucle de lesiones, entre ellas una crónica del tendón de Aquiles'.

'Mi último buen año fue en 2018 y ahí evité lesionarme durante la temporada, pero este último año con una rotura de 'isquios' más el tendón de Aquiles, mi equipo y yo decidimos parar y sanar el cuerpo para esperar nuevos resultados', añadió.

Además, Hortelano dio detalles del proceso que ha vivido para recuperar su estado físico y superar las secuelas del accidente.

'En septiembre comencé un proceso de sanación y puedo decir que ya no tengo ningún tipo de lesión, ni crónicas ni agudas ni molestias y para mí es un paso muy positivo que me da mucha tranquilidad de cara a los próximos pasos a seguir', dijo el atleta.

A pesar de esta mejora en sus dolencias, Hortelano puntualizó que 'no es lo mismo tener el cuerpo sano que puesto a punto para la competición'.

'Mis objetivos son muy ambiciosos, pero no he conseguido poder competir como un velocista desde el tiempo que he tenido tras el proceso de sanación', señaló, en referencia a su escasa actividad en esta temporada.

El atleta español afirmó que ' ha valorado cambiar de objetivo, que era ir al os Juegos Olímpicos de Tokio, por otros más a corto y medio plazo'.

Finalmente, Hortelano declaró que su renuncia para participar en la próxima cita olímpica ha sido 'una decisión correcta y sensata' con la que da por cerrada la temporada.EFE