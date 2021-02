Bruselas condena los ataques del primer ministro esloveno contra periodistas

Bruselas, 18 feb (EFE).- La Comisión Europea (CE) condenó este jueves los ataques del primer ministro esloveno, Janez Jansa, contra corresponsales de Bruselas y se posicionó en contra de las amenazas dirigidas a profesionales de la información.

'Condenamos cualquier insulto o ataque contra periodistas. No soñaríamos hacer eso en Bruselas y no esperamos que otros lleven a cabo esas prácticas, que no haya duda alguna sobre eso', declaró el portavoz jefe de la CE, Eric Mamer, durante la rueda de prensa diaria de la institución.

En los últimos días, el populista y conservador Jansa ha atacado con mensajes publicados en su perfil de Twitter a la corresponsal en Bruselas de Politico Lili Bayer por un artículo en el que criticaba el discurso y las acciones del primer ministro contra varios medios de comunicación. Jansa también ha criticado a la corresponsal del New York Times en Bruselas, Matina Stevis-Gridneff.

Los ataques del político a la prensa independiente, que él afirma está controlada por el 'Estado profundo' al que también se ha referido el expresidente estadounidense Donald Trump, han suscitado repetidas protestas de asociaciones de prensa eslovenas y internacionales.

Jansa ha calificado de 'mentirosos sin fronteras' a la ONG 'Reporteros sin Fronteras' y ha dedicado el insulto 'prostituta desgastada' a una periodista de la televisión pública que lo criticó.

El portavoz de la Comisión Christian Wigand subrayó hoy el rechazo de Bruselas a las 'amenazas', 'ataques personales' y 'odio' contra periodistas, mientras que Mamer destacó que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, comparte ese planteamiento y está preocupada por la libertad de expresión y de prensa, así como por la libertad y seguridad de los periodistas.

Wigand recordó que, 'hace casi un año', la vicepresidenta de la CE para Valores, Vera Jourova, aseguró sobre la situación en Eslovenia que 'la prensa libre e independiente es clave para las democracias y los valores de la UE', pues 'su trabajo es hace rendir cuentas a los políticos'.

Añadió que la Comisión ya ha manifestado su preocupación sobre la libertad de prensa en Eslovenia y otros Estados miembros en sus informes por país sobre el Estado de derecho.

En el caso esloveno, el informe señalaba que 'el acoso o las amenazas en línea contra periodistas son frecuentes y a menudo no se sancionan', dijo Wigand, quien agregó que Bruselas propondrá este año recomendaciones sobre la seguridad de periodistas.

Mamer, mientras tanto, reconoció que el Ejecutivo comunitario no puede poner en marcha un procedimiento de infracción por los mensajes que un jefe de Gobierno de la UE publica en Twitter.

Los ataques de Jansa cobran más relevancia porque Eslovenia asumirá en la segunda mitad de 2021 la presidencia rotatoria de la Unión Europea. EFE

