Bruselas confía que Atenas respete la ley en circunstancias 'sin precedentes'

Bruselas, 4 mar (EFE).- La Comisión Europea confía en que 'incluso en las particulares circunstancias' que atraviesa Grecia, sus autoridades respetarán las normas internacionales al responder a la crisis creada por la presencia de miles de migrantes y refugiados que desde hace días tratan de entrar en el país desde Turquía.

'Las circunstancias que afronta Grecia no tienen precedentes', dijo en rueda de prensa el comisario para la promoción del Modo de Vida europeo, Margaritis Schinas, quien compareció junto con la comisaría de Interior, Ylva Johansson, para hablar del plan de acción de ayuda a Atenas que los titulares europeos de Interior debatirán hoy en un Consejo extraordinario.

Ambos insistieron en el 'estrecho contacto' entre Bruselas y las autoridades griegas y en la necesidad de 'mostrar solidaridad' con Grecia.

'Confiamos que incluso en esas particulares circunstancias las autoridades griegas actúen de acuerdo con los principios fundamentales de la Unión Europea y el derecho internacional', añadió Schinas.

Schinas subrayó la 'excepcionalidad' que vive ese país, que 'tiene que volver a la normalidad' e insistió en que 'no corresponde a la Comisión Europea opinar' sobre la manera de gestionar la situación.

'Es una situación preocupante', reconoció por su parte Johanson, que indicó que la financiación que la UE destinará a Grecia para gestionar la crisis servirá, entre otras cosas, para enviar a guardias adicionales, barcos, equipamiento, médicos y otro tipo de personal.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció el martes una ayuda de 700 millones de euros para Grecia para gestionar la crisis ( 350 millones que serían de acceso inmediato y otros 350 millones en el futuro), así como recursos médicos y humanitarios del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Schinas explicó que parte de esa suma irá también a mejorar las condiciones de vida de los migrantes que se encuentran en centros en territorio griego, así como para financiar programas de retorno y para enviar distintos vehículos para proteger la frontera.

Frontex, la agencia comunitaria de fronteras exteriores, se prepara para desplegar otros cien efectivos en la frontera, que se suman a los 530 ya presentes en territorio griego, indicó.

Frente a la crisis de 2015, cuando la UE no estaba preparada, ahora se cuenta con medios, subrayó el vicepresidente comunitario.

'No es la solución, aún no hay (...) una política migratoria común, sino un conjunto de soluciones, no tenemos un marco único', subrayó Schinas, quien consideró que 'no hay mejor oportunidad' para dotarse de ello en estos momentos 'que todos pueden ver que la situación nos obliga hacerlo y rápido'.

El plan de acción que hoy propuso Bruselas pide a los países que faciliten los medios necesarios para lanzar dos operaciones de intervención rápida en las fronteras por parte de Frontex y coordinar un nuevo programa de retorno.

También espera reunir equipamiento médico, tiendas de campaña y otros medios y responder al llamamiento de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo de desplegar 160 expertos en Grecia. EFE

