Bruselas: final de negociación con R.Unido requerirá 'toda nuestra energía'

Bruselas, 6 oct (EFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) Maros Sefcovic reconoció este martes que la recta final de las negociaciones con el Reino Unido para definir su futura relación requerirá 'toda la energía y atención' desde Bruselas, y recordó que no se puede aún descartar el escenario de un 'no acuerdo'.

'Necesitaremos toda nuestra energía en la recta final de las negociaciones del Reino Unido. Estamos a menos de cien días del final del periodo de transición', insistió Sefcovic, que es también el representante europeo en el comité conjunto que revisa cómo se aplica el acuerdo de salida.

El vicepresidente comunitario tildó de 'un duro golpe' el hecho de que el Reino Unido haya propuesto una legislación que 'por su propia naturaleza es una violación del acuerdo de salida', y advirtió de que afecta a 'la firma británica y la confianza que generan'.

'El respeto a los acuerdos es en primer lugar una cuestión de ley, pero también de confianza y de buena fe', dijo Sefcovic, quien insistió en que lo pactado con el Reino Unido 'garantiza de manera crucial' los acuerdos de paz de Irlanda.

La legislación propuesta modifica unilateralmente la salvaguarda para Irlanda del Norte, uno de los asuntos que más había costado consensuar en el acuerdo de salida.

Bruselas ha abierto un expediente al Reino Unido para intentar resolver la situación y Sefcovic recalcó que 'la implementación completa del acuerdo de salida simplemente no es debatible'.

El vicepresidente de la CE incidió en lo ajustado de los plazos de aquí a final de este mes --que ambas partes de la negociación se habían fijado como objetivo para llegar a un acuerdo-- y a finales de este año, cuando concluirá el periodo de transición y el Reino Unido se desvinculará de las estructuras europeas del todo para pasar a ser un país tercero.

'En el caso de que lleguemos a un acuerdo, que es nuestro objetivo, ambas partes tendrán que asegurar que se ratifica a tiempo para que entre en vigor el 1 de enero de 2021. Si esto no sucede, estaremos en el territorio del no acuerdo. Dado que faltan menos de 100 días de esta fecha, no podemos excluir este escenario', advirtió Sefcovic.

Bruselas y Londres han pedido a sus respectivos jefes negociadores, Michel Barnier y David Frost, 'trabajar intensamente para tratar de cerrar' las brechas y pactaron hablar 'de manera regular' sobre la cuestión.

Desde que en marzo comenzaron las negociaciones sobre la relación tras el Brexit, las cuestiones más espinosas han sido la pesca, la gobernanza del nuevo convenio y las garantías para asegurar una competencia justa entre las empresas británicas y comunitarias. EFE

