Bruselas no ve problema en que países de UE sean estrictos al abrir fronteras

Bruselas, 2 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) no ve problema en que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) no reabran sus fronteras a los residentes de alguno de los países de la lista considerada 'segura' pactada a nivel europeo, ya que ello no tendrá un impacto sobre la libre circulación en el territorio comunitario.

'Ser más estricto no tiene ningún impacto específico', dijo este jueves en rueda de prensa el portavoz comunitario de Interior, Adalbert Jahnz, preguntado por la situación de Hungría, que de momento solo autorizará entrar en su territorio a ciudadanos procedentes de Serbia.

El portavoz recordó que la lista de países considerados 'seguros' es, al fin y al cabo, una recomendación, en aras de que la reapertura de las fronteras exteriores no sea caótica y que está previsto que esa eliminación de restricciones se produzca de manera gradual.

'La integridad del espacio Schengen se podría poner en cuestión si un Estado miembro decidiera ser menos estricto en la aplicación de la recomendación, pero, si decide ser más estricto, no hay impacto específico en la zona Schengen' de libre circulación, precisó el portavoz.

La UE recomendó desde el pasado miércoles reabrir sus fronteras a un pequeño porcentaje de quienes podían cruzarlas antes de la crisis sanitaria: los ciudadanos de Australia, Argelia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Serbia, Tailandia, Túnez, Uruguay y Ruanda.

En el caso de China, la entrada de sus ciudadanos queda vinculada a que los europeos puedan ingresar en ese país asiático. EFE

