Bruselas propone un nuevo pacto migratorio que impulsará los retornos

Bruselas, 23 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles un nuevo plan sobre migración y asilo que pretende facilitar las devoluciones de los migrantes que no tienen derecho a pedir protección internacional -la mayoría de los que llegan a la Unión Europea (UE)- y no incluye cuotas obligatorias de acogida.

'Hoy proponemos una solución europea para restablecer la confianza entre los Estados miembros' y para recuperar la confianza de los ciudadanos europeos en 'nuestra capacidad de gestionar la migración como Unión', dijo Von der Leyen en una declaración.

La presidenta de la Comisión opinó que la propuesta es un 'acercamiento pragmático y realista' a un fenómeno 'complejo' y que 'ha llegado el momento de afrontar el reto de gestionar la migración de forma conjunta, con el equilibrio adecuado entre solidaridad y responsabilidad'.

El esperado paquete de medidas introduce un mecanismo de 'solidaridad obligatoria', que se activará cuando un país esté bajo presión o en una situación de 'emergencia'.

La comisaria europea de Migración, Ylva Johansson, explicó la víspera en un encuentro con un grupo reducido de periodistas, entre ellos Efe, que si un país sufre 'presión' migratoria, algo que evaluará Bruselas, se activará el mecanismo que obligará al resto de Estados miembros a elegir entre acoger a una parte de los migrantes, participar en las devoluciones o implicarse con un apoyo operativo, por ejemplo financiando la construcción de un campo de refugiados.

En el caso de los migrantes rescatados en el mar, se procederá a acoger a quienes necesiten protección, sobre la base de un sistema de contribuciones nacionales basado en aportaciones voluntarias.

El nuevo mecanismo también servirá para las situaciones de 'emergencia', por ejemplo si se repitiera una crisis como la de 2015, pero en ese caso funcionará de manera más contundente y con otros plazos para adoptarse mejor a esas necesidades.

En esta situación solo se podrá optar entre la acogida o los retornos de migrantes.

Bruselas propone además un procedimiento de controles en las fronteras más exhaustivo que el actual, que acelerará los retornos y a la vez incluirá un mecanismo de control para evitar las devoluciones en caliente.

El denso paquete presentado hoy incluye ideas nuevas, en particular los llamados 'retornos patrocinados', en los que podrán participar los países que no quieran acoger migrantes pero deseen ayudar en las devoluciones.

Podrá consistir en organizar vuelos de retorno o en llevar a cabo los contactos diplomáticos necesarios para facilitar las devoluciones de migrantes, lo que se hará directamente entre los Estados y sin intervención de la Comisión.

En el caso de que el país que se ha ofrecido a ayudar en esos retornos no logre devolver al número de migrantes comprometido, tendrá que acogerlos en su territorio.

La propuesta también incluirá la creación de vías legales de entrada e impulsar los reasentamientos de personas que ya disfrutan de protección internacional pero se encuentran fuera de la Unión Europea.

'He encontrado un compromiso con el que nadie estará del todo contento', la propuesta 'no es lo que España, Polonia o Francia quisieran tener', dijo la comisaria, que no obstante cree que 'tiene posibilidades de llevar a un acuerdo'.

Bruselas opina que las nuevas medidas ayudarán a 'equilibrar' los esfuerzos de los Estados miembros en materia migratoria y terminarán con la situación actual, en la que los países 'en primera línea', como España, Italia o Malta, deben hacerse cargo de las solicitudes de asilo de todos los migrantes que entran en su territorio.

La propuesta de Bruselas tiene en consideración la situación migratoria actual, no la de 2015 cuando se produjo la llegada de más de 1,8 millones de migrantes, muchos con derecho a pedir el asilo en la Unión Europea.

Hoy los que llegan son sobre todo migrantes económicos que tienen pocas posibilidades de lograr el asilo y por tanto debe ser devueltos a sus países de origen. EFE

