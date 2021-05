Bruselas recuerda que la UE es líder en entregas de vacunas a otros países

Bruselas, 6 may (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó este jueves que la Unión Europea es líder en exportación de vacunas a otros países, en reacción al apoyo de Estados Unidos a la liberalización de las patentes de vacunas contra el coronavirus.

'La UE está a la vanguardia de las entregas de vacunas eficaces al resto del mundo: ¡hasta ahora, más de 200 millones de dosis! Tanto como se han entregado a los europeos', publicó Von der Leyen en Twitter.

En una primera reacción, en la apertura de la conferencia sobre 'El estado de la Unión' que se organiza cada año en Florencia (Italia), la presidenta del Ejecutivo comunitario decía esta mañana que Bruselas estaba 'abierta' al debate sobre las patentes y sobre 'cualquier otra solución eficaz y pragmática'.

'Sin embargo, a corto plazo, hacemos un llamado a todos los países productores de vacunas para que permitan la exportación de inmediato y eviten medidas que interrumpan las cadenas de suministro', agregó Von der Leyen.

El anuncio de Biden, que no es una decisión en firme pero que fue acogido con fuertes caídas en Wall Street de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, Moderna y Novavax, se produce con una reserva de 70 millones de dosis entregadas a los estados de EEUU y aún no distribuidas, mientras que la Unión Europea exporta más pero tiene menos ciudadanos vacunados.

Según los últimos datos publicados por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), un 30,4 % de los adultos europeos han recibido una primera dosis de Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca o Jannsen, mientras que ese dato alcanza el 44,2 % del conjunto de la población de EEUU, no sólo los mayores de 18, según el portal Our World in Data de la Universidad de Oxford.

Entre el 30 de enero y el 27 de abril, la Unión Europea autorizó la exportación de 144 millones de dosis a 44 países, según los últimos datos facilitados por la Comisión Europea, mientras que en ese período Washington ha tenido prácticamente secuestrada su producción de vacunas.

Hasta ahora, la Comisión Europea se había mostrado contraria a la liberalización de las patentes, medida que sí apoyan organizaciones como Médicos sin Fronteras (MSF).

'No estamos considerando eliminar las patentes porque tenemos la flexibilidad suficiente en la OMC y la Unión Europea está preparada para discutir los problemas de las vacunas con todos los miembros de la OMC', dijo el pasado 11 de febrero la portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Miriam García.

'Los problemas de acceso a las vacunas no se van a resolver actuando sobre las patentes sino que están relacionados con la falta de capacidad para producir las cantidades suficientes de vacunas', agregó el 6 de abril el portavoz comunitario de Gestión de Crisis, Balasz Ujvari. EFE

jaf/cat/ah

