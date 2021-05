Londres, 4 may (EFE).- La Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) anunció que Budapest no organizará la Copa Billie Jean King en 2021 porque la ciudad húngara no ve posible hospedar el torneo con la situación actual de la covid-19, según confirmó EFE.

La federación de tenis húngara comunicó en una carta a la ITF que no pueden seguir adelante con la competición, que tuvo que suspenderse en 2020 y que se recolocó para abril de 2021, siendo retrasada de nuevo sin fecha exacta.

El torneo estrenará formato, parecido al de la actual Copa Davis, con doce selecciones que compiten durante una semana en una única ciudad. Al celebrarse inicialmente en abril, el torneo se iba a jugar sobre tierra batida, pero al moverse en el calendario y cambiar la sede, aumenta incertidumbre sobre la superficie que se utilizará.

El presidente de la ITF, David Haggerty, aseguró que, tras haber trabajado junto a la federación húngara durante el año pasado, 'están sorprendidos y decepcionados' porque no ven posible albergar el torneo en Budapest.

La ITF buscará ahora una solución alternativa para poder celebrar el torneo este año. EFE