Buenos Aires anuncia el regreso de las clases presenciales con una 'burbuja'

Buenos Aires, 12 oct (EFE).- El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció este lunes el retorno de las clases presenciales, que se hará de manera progresiva a partir de esta semana y mediante un sistema de 'burbuja' sanitaria en la que los alumnos se organizarán en grupos de 10 y cumplirán un protocolo sanitario.

'La escuela de la ciudad va a abrir sus puertas después de 213 días, esta semana. Vamos a empezar con los chicos y chicas del último nivel de cada uno de los ciclos, con los de quinto año de las escuelas medias, con los de sexto año de las escuelas técnicas y con los séptimos grados de las escuelas primarias de gestión estatal”, indicó la ministra de Educación de la capital, Soledad Acuña.

Las escuelas que abrirán primero sus puertas son las públicas, con el objetivo de 'trabajar especialmente con el cierre de cada uno de los niveles educativos', mientras que las escuelas privadas también podrán retornar cumpliendo 'un trámite que es muy simple', que consiste en comunicarse con las autoridades para certificar el conocimiento y cumplimento del protocolo sanitario.

Los alumnos estarán dentro de una 'burbuja', en la que habrá grupos de diez personas, como máximo, más un docente, y se dejará un espacio de media hora para que se puedan desinfectar e higienizar las instalaciones.

'Vamos a trabajar en grupos de a diez chicos y chicas con un docente, con un formato que se llama burbuja, que quiere decir que el grupo de chicos y chicas no se va a cruzar con otro grupo, no se va a mezclar, y eso nos va permitir que en caso de detectarse algún chico o algún docente que tenga síntomas o tenga COVID positivo se aísla a ese grupo y no se tiene que aislar toda la escuela', precisó Acuña.

Para evitar aglomeraciones serán los propios docentes los que se comuniquen con cada alumno y cada familia para indicarle en que horario debe acudir a la escuela.

La titular de Educación afirmó que esto no es 'la vuelta a las clases' como se conocían antes de la pandemia, y lo calificó de 'primer paso' para 'poder presentarle a todos los chicos y chicas de todos los niveles alguna instancia de presencialidad antes de fin de año', siempre y cuando se cumplan las condiciones epidemiológicas.

El pasado jueves el Consejo Federal de Educación aprobó un sistema para el regreso de las clases en el que 'el riesgo lo medirá cada jurisdicción', según afirmó el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta. EFE